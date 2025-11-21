Thuyền trưởng đâm chìm thuyền khiến hai người chết

Hải PhòngNguyễn Văn Hòa lái tàu đâm chìm thuyền của người dân nhưng không có biện pháp ứng cứu khiến hai người tử vong.

Hòa, 30 tuổi, ở phường Hồng Bàng bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố, tạm giam để điều tra Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, ngày 21/11.

Sáng 18/11, Hòa điều khiển tàu đẩy Hân Thành 02 đẩy theo xà lan từ cảng Hồng Bàng trên sông Cấm về cửa sông Thái Bình. Khi đến 13h30, tàu đang trên sông Lạch Tray, thuộc địa phận xã An Lão thì đâm vào thuyền của vợ chồng ông Phùng Văn Nhuần (64 tuổi, ở thôn Xuân Áng, xã An Lão).

Phương tiện gây ra vụ tai nạn khiến hai người tử vong

Theo nhà chức trách, vụ va chạm khiến thuyền của ông Nhuần bị chìm nhưng ông Hòa cùng hai thuyền viên không ứng cứu hay báo với cơ quan chức năng mà điều khiển tàu về nội thành Hải Phòng.

Nhận được tin về vụ tai nạn, Công an TP Hải Phòng đã đến hiện trường cứu nạn trục vớt phương tiện. Đến 22h, thi thể vợ ông Nhuần được tìm thấy trong khoang tàu. Trưa 19/11, khi thuyền được trục vớt thì phát hiện thi thể ông Nhuần.

Rà soát các phương tiện, cơ quan công an xác định tàu Hân Thành 02 là phương tiện gây ra tai nạn. Đến chiều 19/11, ông Hòa đến cơ quan công an trình diện, khai nhận toàn bộ sự việc.

Lê Tân