Thuyên tắc phổi sau nhiều năm hút thuốc lá

TP HCMNgười đàn ông 51 tuổi đột ngột chóng mặt, nặng ngực rồi ngất xỉu khoảng hai phút, bác sĩ xác định thuyên tắc phổi liên quan hút thuốc lá lâu năm.

Ngày 7/10, bác sĩ Đỗ Công Tuấn, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, huyết áp khó đo, mạch nhanh. Kết quả điện tim và siêu âm tim cho thấy quá tải áp lực thất phải cấp tính, đặc trưng của thuyên tắc phổi nặng.

Bệnh nhân được dùng thuốc vận mạch để ổn định huyết áp, sau đó chụp CT mạch máu phổi cho thấy huyết khối lớn bít tắc hai bên động mạch phổi. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc tắc nghẽn do thuyên tắc phổi nguy cơ cao.

Kíp điều trị tiêm thuốc tiêu sợi huyết để làm tan cục máu đông. Những ngày sau đó, huyết áp bệnh nhân ổn định, hết khó thở, siêu âm tim ghi nhận chức năng tim phải cải thiện rõ, dần trở lại sinh hoạt bình thường.

Thuyên tắc phổi thường do cục máu đông từ tĩnh mạch sâu chi dưới di chuyển lên phổi. Trường hợp này, siêu âm phát hiện huyết khối ở tĩnh mạch đùi và khoeo trái. Dù không mắc bệnh lý nền, bệnh nhân có thói quen hút thuốc lá khoảng một gói mỗi ngày.

Hút thuốc lá không phải nguyên nhân trực tiếp gây thuyên tắc phổi, song làm tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới và có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như trên Ngoài ra, hút thuốc lá còn gây rất nhiều bệnh tim mạch và hô hấp khác. Do vậy, người bệnh này khi xuất viện được bác sĩ yêu cầu ngưng thuốc lá và tuân thủ dùng thuốc theo chỉ định.

Lê Phương