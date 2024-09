Con cá lớn trong chài cùng chiến lợi phẩm nằm sẵn trên thuyền của người đàn ông khiến ai nhìn thấy cũng trầm trồ.

Đúng là một ngày quăng chài may mắn, 2 con cá siêu to khổng lồ đã được kéo lên thuyền an toàn. Tất nhiên đánh đổi lại thì người đàn ông phải xuống nước nếu không muốn tất cả cùng bị chìm.

Thuyền suýt chìm vì chài được cá khủng

Một người phụ nữ khác cũng không kém phần may mắn khi cú quăng chài trong rất đơn giản lại giúp hốt trọn đàn cá đối.

Quăng chài bắt một đàn cá đối Quăng chài hốt trọn đàn cá đối.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác

Hi