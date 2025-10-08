Thuyền du lịch chùa Hương tham gia cứu hộ vùng lũ lụt

Hà NộiHàng chục thuyền máy, cano được huy động từ Chùa Hương để lên đường cứu hộ người dân vùng lũ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, sáng 8/10.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc Hợp tác xã du lịch Chùa Hương, cho biết đã điều 18 thuyền máy, cano đến chi viện các địa phương vùng lũ gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn, sáng 8/10. Ba chiếc đầu tiên xuất phát từ rạng sáng đem theo áo phao, nhu yếu phẩm để cứu trợ người dân vùng lũ Thái Nguyên.

Theo ông Đức, ngày thường, đội thuyền máy, cano không chở khách, chủ yếu để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên suối Yến. Sau khi huy động, khoảng 60 thành viên trong hợp tác xã là các lái đò chuyên chèo tay cũng xin được tham gia đi ứng cứu. Tuy nhiên, đơn vị đã từ chối vì những người này chưa được đào tạo nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn mùa lũ. Ngoài ra, việc sử dụng phương tiện chèo tay có nguy cơ gặp nạn cao trong điều kiện lũ lớn, nước chảy xiết.

"Tinh thần cứu trợ của các thành viên rất cao nhưng để đảm bảo an toàn, tôi không dám cho họ đi", ông nói.

Đại diện UBND xã Hương Sơn cho biết địa phương đã phát động phong trào "Hướng về miền Bắc - Lá lành đùm lá rách", huy động phương tiện và lực lượng cứu hộ hỗ trợ các vùng ngập nặng.

Xã sẽ tăng cường đội ngũ lái thuyền Chùa Hương dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sông nước, địa hình phức tạp, để tham gia cứu nạn, đưa người dân đến nơi an toàn và vận chuyển nhu yếu phẩm khi cần thiết.

Năm 2024, sau bão Yagi, đội từng mang cano, xuồng máy hỗ trợ Thái Nguyên, Tuyên Quang và Phú Thọ. Sau đợt này, HTX dự kiến thành lập đội cứu hộ thường trực, được tập huấn kỹ năng ứng phó khẩn cấp, sẵn sàng lên đường khi có thiên tai xảy ra.

Mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy sáng nay đạt 29,9 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử đợt bão Yagi năm 2024 là 1,09 m khiến hàng nghìn hộ dân ở trung tâm Thái Nguyên ngập sâu. Hàng loạt phường trung tâm như Nam Cường, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quan Triều... ngập trên một mét. Nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn.

Thống kê sơ bộ đến sáng 8/10, Thái Nguyên ghi nhận 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương. Hơn 5.400 ngôi nhà bị cô lập, trong đó 490 nhà đã được di dời.

Nước lũ nhấn chìm nhiều nhà dân ở Thái Nguyên ngày 7/10. Ảnh: NVCC

Hai cơn bão Bualoi và Matmo liên tiếp đổ bộ, gây mưa lớn kéo dài ở miền Bắc, làm 59 đê điều gặp sự cố, hơn 15.700 nhà ngập và hàng nghìn hecta hoa màu thiệt hại.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, 12 giờ tới, mực nước sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục dâng, còn tại Gia Bảy giảm chậm nhưng vẫn ở mức cao. Lũ sông Thương tại Phủ Lạng Thương có thể vượt đỉnh năm 1986; sông Trung khả năng đạt đỉnh vào trưa hoặc chiều nay rồi rút dần nhưng vẫn trên mức lịch sử.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu và Thương duy trì ở mức cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo ngập lụt diện rộng sẽ kéo dài 3-4 ngày tới tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng. Các vùng trũng thấp, đô thị ven sông có nguy cơ ngập sâu, sạt lở bờ sông, lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc.

Tú Nguyễn