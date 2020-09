Thuyền điện Candela Seven có tốc độ tối đa 55 km/h và tầm hoạt động 90 km nhưng không gây say sóng.

Thuyền điện có thể 'bay' trên mặt nước Thuyền Candela Seven di chuyển trên mặt nước. Ảnh: Reuters.

Công ty Candela ở Thụy Điển ra mắt mẫu thuyền điện đầu tiên trên thế giới sử dụng cánh quạt ngầm để lướt như bay, giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng, độ ồn và nguy cơ say sóng. Mẫu thuyền Candela Seven đang chạy thử ở hồ Lucerne tại Thụy Sĩ, có thể đạt tốc độ 55 km/h khi lướt trên mặt nước. Công ty Candela cho biết phương tiện của họ có thể di chuyển xa và êm hơn những mẫu thuyền điện khác.

Cánh quạt ngầm giúp giảm ma sát với mặt nước và tác động của sóng vào mạn thuyền. Nhờ đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của Candela Seven giảm 80% so với thuyền diesel thông thường trong khi tầm hoạt động tăng lên 90 km. Mẫu thuyền bằng sợi carbon cũng tích hợp máy tính tự động điều chỉnh vị trí cánh quạt ngầm 100 lần mỗi giây để giảm rung lắc và say sóng. "Do không có sóng vỗ, thuyền không bị nhấp nhô và bạn có một hành trình khá êm", nhà nhập khẩu người Thụy Sĩ Christian Vogel cho biết.

Trước đây, thuyền điện thường có xu hướng bị hạn chế về tốc độ hoặc tầm hoạt động do bộ pin. Theo Candela, mẫu thuyền điện trị giá 296.000 USD rất phù hợp với những thành phố ven hồ như Zurich, Lucerne và Geneva. Mọi người có thể sử dụng nó để đi trên mặt hồ hoặc dã ngoại vào ban ngày.

An Khang (Theo Reuters)