Thuyền buồm đỏ gây chú ý trên vịnh Hạ Long

Quảng NinhBa chiếc thuyền buồm đỏ trên vịnh Hạ Long thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách vì gợi nhớ đến loại phương tiện cổ từng xuất hiện nhiều trước đây.

Ba chiếc thuyền buồm màu đỏ, dài hơn 10 m xuất hiện tại khu vực đường bao biển từ cầu Bài Thơ đến sau bảo tàng Quảng Ninh từ ngày 1/2.

Theo đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, hoạt động nằm trong kế hoạch đưa thuyền buồm cổ vào khai thác nhằm phục vụ khách du lịch. Sản phẩm được địa phương chuẩn bị từ nhiều năm, nhằm tăng trải nghiệm văn hóa cho du khách khi đến vịnh Hạ Long.

Từ sau Tết Nguyên đán, 10 chiếc thuyền sẽ được đưa vào hoạt động. Sản phẩm do nghệ nhân nổi tiếng của tỉnh đóng, thiết kế dựa trên nguyên mẫu thuyền cổ vùng Quảng Yên, được người dân địa phương gọi là "thuyền ba vát" hoặc "thuyền ba vách".

Thuyền buồm đỏ trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Azure

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, thuyền ba vách là loại phương tiện đánh bắt và vận tải đặc trưng, gắn liền với lịch sử của cư dân vùng đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên cũ. Tên gọi này xuất phát từ kỹ thuật đóng thuyền với thân được ghép từ ba tấm ván gỗ lớn (ba vách) ở mỗi bên mạn, tạo nên kết cấu vững chắc, giúp thuyền có độ cân bằng và ổn định cao trước sóng gió.

Điểm nhận diện dễ thấy nhất của loại thuyền này là cánh buồm mang hình dáng cánh dơi, thường được nhuộm màu nâu sẫm truyền thống từ củ nâu để tăng độ bền, giúp thuyền có thể lợi dụng sức gió để di chuyển linh hoạt trên mặt biển.

Theo đại diện Sở Du lịch, thuyền đã được cải biên một số chi tiết để phù hợp với việc phục vụ khách du lịch, đảm bảo khác biệt so với thuyền đánh cá hay thuyền vận tải trước đây.

Thay vì sử dụng cánh buồm màu nâu truyền thống - vốn dễ bị lẫn vào màu vách núi - đơn vị thiết kế đã quyết định sử dụng màu đỏ sẫm để phương tiện trở nên nổi bật và thẩm mỹ hơn trên nền cảnh quan vịnh.

Khi đưa vào hoạt động, thuyền sẽ không đi sâu vào vùng lõi, chỉ phục vụ khách tham quan ven bờ trong hải trình khoảng 40 phút, nhằm tạo không gian cho du khách check in, ngắm cảnh và trải nghiệm một phần văn hóa làng chài địa phương.

Dù chưa chính thức hoạt động, đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh nói sản phẩm đã nhận được sự quan tâm và đánh giá rất cao từ các công ty lữ hành, hứa hẹn hút khách châu Âu và khách du lịch trẻ.

Trong nhiều năm qua, UBND tỉnh Quảng Ninh liên tục khuyến khích bỏ thuyền du lịch vỏ gỗ trên vịnh Hạ Long, thay mới bằng tàu vỏ thép hoặc vật liệu tương đương. Dự kiến, tới năm 2030, vịnh Hạ Long sẽ không còn thuyền vỏ gỗ hoạt động.

Theo nhiều chủ tàu, dù thuyền vỏ gỗ từng là biểu tượng của vịnh Hạ Long, tính an toàn của phương tiện này không đảm bảo, tiềm ẩn rủi ro. Hầu hết người kinh doanh đều nhận thức tàu vỏ gỗ không còn phù hợp làm du lịch nhưng chưa thể thay thế hết vì vấn đề chi phí. Tới năm 2030, theo dự thảo của UBND tỉnh Quảng Ninh, 100% tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long là tàu vỏ thép hoặc vật liệu tương đương.

Tú Nguyễn