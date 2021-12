Thùy Tiên - người đẹp Việt đầu tiên thắng vương miện Miss Grand

Cô thể hiện kỹ năng catwalk và tạo dáng với áo tắm ở Phuket dù trước đó vừa gặp phải sự cố ngộ độc thực phẩm. Người đẹp nhận danh hiệu "Best in swimsuit" do khán giả bình chọn dành cho thí sinh diện áo tắm đẹp nhất. Với kết quả này, cô nhận được phần thưởng là một bức ảnh bikini do ban tổ chức thực hiện và đăng tải trên fanpage của cuộc thi.