Thủy Tiên, Công Vinh tặng 150 tấn lúa giống

Thủy Tiên tìm hiểu và biết được nhiều nông dân không xoay mượn được tiền mua lúa giống cho vụ mới vì thất bát từ năm ngoái kéo sang hạn mặn năm nay. Cô bàn với chồng trích 2,2 tỷ trong 15 tỷ đồng - số tiền quyên góp hồi tháng 3 - mua lúa giống tặng mọi người.

Thủy Tiên xuống miền Tây trò chuyện cùng người dân khi lắp máy lọc nước hồi tháng 3.

Vợ chồng ca sĩ trao lúa ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) ngày 25/6, các xã An Hiệp, An Ngãi Tây, An Bình Tây, huyện Ba Tri (Bến Tre) ngày 26/6. Công Vinh sắp xếp công việc ở Học viện Bóng đá do anh thành lập để đi về miền Tây cùng vợ.

Thủy Tiên sinh ra ở Kiên Giang, tuổi thơ từng thấm thía nỗi khổ hạn mặn. Có năm, nhà cô bị một đợt hạn dài, năm ngày mới có một thùng nước ngọt để dùng. Nhiều năm, quê cô khô hạn, lúa vừa chuẩn bị trổ bông đã chết, vùng nhiễm mặn mà không thể đào giếng lấy nước ngọt. Cô nói: "Người dân không còn nước để tắm giặt, ăn uống, ngày nào cũng phải xếp hàng dài để lấy một can nước".

Thủy Tiên, Công Vinh về miền Tây lắp máy lọc nước hồi tháng 3. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hồi tháng 3, Thủy Tiên - Công Vinh trích 9,5 tỷ đồng quyên góp về Tiền Giang hỗ trợ người dân. Vợ chồng ca sĩ đến các vùng dân cư lắp đặt các máy lọc nước, mỗi máy trị giá khoảng 500 triệu đồng. Thiết bị được bố trí tại các trạm hoặc nhà văn hóa để người dân cùng tới lấy. Ngoài ra, cô gặp gỡ mọi người, tìm hiểu cuộc sống, hoàn cảnh khó khăn họ trải qua. Cô dùng số tiền kêu gọi giúp ít nhất 12 vùng các tỉnh miền Tây.

Đầu năm nay, 5 tỉnh miền Tây, gồm Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Kiên Giang, Cà Mau, công bố tình trạng hạn mặn khẩn cấp, vượt mốc lịch sử 2016. Toàn tỉnh Bến Tre bị nước mặn bủa vây, khoảng 5.000 ha lúa chết dần, gần như mất trắng. Hạn mặn gây thiệt hại 43.000 ha lúa, 80.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt ở miền Tây. Đến giữa tháng 4, Chính phủ đã chi 530 tỷ đồng cho 8 tỉnh chống hạn mặn.

