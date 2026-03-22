Thủy thủ tàu Thái Lan kể khoảnh khắc bị tập kích ở eo biển Hormuz

Samut có dự cảm không lành khi tàu Mayuree Naree treo cờ Thái Lan băng qua eo biển Hormuz và ác mộng bắt đầu với một tiếng nổ lớn.

Hơn một tuần trước, tàu chở hàng Mayuree Naree tiến vào eo biển Hormuz bất chấp rủi ro ngày càng lớn khi xung đột Iran leo thang. Một cuộc tấn công không có cảnh báo trước là điều mà Samut, một trong 23 thủy thủ trên tàu, lo sợ.

Dự cảm không lành đó trở thành sự thật khi một tiếng nổ lớn vang lên. "Khoảng hai giây sau, tiếng nổ thứ hai vang lên", thủy thủ này kể về ngày tàu bị tập kích hôm 11/3.

Chuông báo động kêu inh ỏi và khói tràn ngập mọi hành lang. Toàn bộ con tàu chìm trong bóng tối trước khi hệ thống điện dự phòng được kích hoạt.

"Chúng tôi không biết quả đạn đến từ hướng nào, ai đã khai hỏa hay liệu có tàu chiến nào ở ngoài kia không. Do đó, không ai dám bước ra ngoài. Mọi người đều chạy thẳng tới buồng lái", Samut nói.

Chuyến tàu định mệnh của thủy thủ Thái Lan qua Hormuz Khói đen bốc lên từ tàu Mayuree Naree sau khi bị tấn công ngày 11/3. Video: CNN

Khi họ tới nơi, thuyền trưởng tiến hành điểm danh và phát hiện 3 người đã mất tích. Vào thời điểm tàu bị tấn công, cả ba người này đều đang ở phòng máy, nơi ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.

Một trong số họ là Chawarit Chaiwong, thủy thủ 35 tuổi đến từ tỉnh Tak, miền tây Thái Lan. Anh làm việc trên biển hơn 10 năm. Suchawadee Malikaeo, vợ của Chawarit, cho biết chồng cô đã có linh cảm xấu về chuyến băng qua eo biển Hormuz lần này.

Kể từ khi xung đột Iran bùng phát ngày 28/2, Tehran đã kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng qua eo biển Hormuz bằng cách đe dọa tấn công mọi con tàu liên quan tới Mỹ và Israel.

Lời cảnh báo đó khiến Mayuree Naree, con tàu chở hàng rời dài 180 mét, bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư và thả neo ở vùng biển ngoài khơi Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong khi chiến tranh nổ ra xung quanh. Suchawadee kể chồng cô nói trong các cuộc điện thoại rằng các thủy thủ có thể nghe thấy tiếng tên lửa bay qua lại trên đầu họ.

"Nhưng vấn đề là anh ấy không thực sự biết chúng lao đến từ đâu hay ai là người bắn", cô nói.

Ảnh tàu hàng Mayuree Naree bốc khói đen sau khi bị tấn công gần eo biển Hormuz được công bố ngày 11/3. Ảnh: Hải quân Thái Lan

Vài ngày trước vụ tấn công, Chawarit kể với cô rằng anh thấy một chiếc máy bay không người lái (UAV) lảng vảng quanh tàu. "Anh ấy nói trông nó giống như UAV đang do thám con tàu, nhưng lúc đó không có chuyện gì xảy ra cả", Suchawadee nói.

Precious Shipping, công ty sở hữu tàu Mayuree Naree, ngày 10/3 quyết định cho tàu băng qua eo biển, thực hiện hành trình đến thành phố cảng Kandla ở miền tây Ấn Độ để nhận hàng. Ngay cả trong thời bình, việc điều khiển tàu qua eo biển hẹp này cũng đòi hỏi kỹ năng điêu luyện. Nhưng hành trình lần này là thử thách đặc biệt khắc nghiệt đối với thuyền trưởng.

Theo một nguồn tin am hiểu hành trình, Precious Shipping đã chỉ thị thuyền trưởng rời điểm neo đậu vào khoảng nửa đêm. Tàu phải di chuyển với tốc độ bình thường, tắt mọi đèn không cần thiết và treo cờ Thái Lan ở vị trí nổi bật. Công ty cũng yêu cầu thuyền trưởng báo cáo tình hình qua WhatsApp mỗi 30 phút, đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng liên quan trong suốt chuyến đi.

Họ dự kiến băng qua eo biển Hormuz vào khoảng 7h sáng 11/3. Precious Shipping cho biết trước khi khởi hành, họ đã "thực hiện đánh giá toàn diện về tình hình sau khi tham vấn cố vấn an ninh hàng hải, đơn vị bảo hiểm và các bên liên quan khác".

"Con tàu khi đó được đánh giá là phù hợp để đi qua eo biển với các biện pháp phòng ngừa thích hợp được triển khai", tuyên bố của Precious Shipping nêu rõ.

Nhưng nhiều thủy thủ đã rất lo sợ khi phải thực hiện hành trình.

"Tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng tôi nghĩ họ ép chúng tôi rời đi vì nếu tàu cứ nằm yên một chỗ, chi phí phát sinh sẽ tăng lên mỗi ngày", Samut nói. "Họ liên tục nói rằng muốn đưa con tàu ra khỏi vùng chiến sự sớm nhất có thể, nhưng vấn đề là để thoát ra ngoài, chúng tôi phải đi xuyên qua nơi nguy hiểm nhất".

Thân tàu Mayuree Naree bị xé toạc sau vụ tấn công. Ảnh: Hải quân Thái Lan

Trong email phản hồi CNN, Khalid Hashim, giám đốc điều hành của công ty, cho biết vì con tàu đang trong hợp đồng thuê theo kỳ hạn, "chúng tôi có thể chờ đợi mà không tốn thêm chi phí nào".

"Chúng tôi không vội vàng đưa con tàu đi", ông nói thêm, dù lưu ý rằng với vị trí của con tàu, "nó có thể bị trúng đạn".

Công ty đã yêu cầu thủy thủ ký cam kết miễn trừ trách nhiệm. Trong tài liệu mà CNN xem được, tất cả 23 người đều thừa nhận "rủi ro an ninh gia tăng" liên quan đến cuộc chiến và cho biết họ hiểu quyết định băng qua eo biển của ban lãnh đạo.

"Họ đã triệu tập cuộc họp", Samut nói và thêm rằng thủy thủ có rất ít lựa chọn. "Về cơ bản là hoặc tiếp tục ở trên tàu hoặc là không".

Suchawadee cho biết chồng cô "hoàn toàn không muốn đi, nhưng anh ấy nói với tôi anh là người duy nhất cảm thấy như vậy. Anh ấy không muốn ở lại khách sạn một mình, nên đã quyết định nếu những người còn lại đi, anh sẽ đi cùng họ".

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông vận tải Thái Lan Pipat Ratchakitprakarn cho biết khi con tàu đang đi qua eo biển, phần đuôi tàu đã bị trúng đạn, gây ra hỏa hoạn trong phòng máy.

Theo lệnh của thuyền trưởng, thủy thủ đoàn đã bỏ tàu và sơ tán xuống xuồng cứu sinh. Họ đã được hải quân Oman giải cứu và đưa đến thành phố Khasab, nằm ngay sát eo biển.

Eo biển Hormuz. Đồ họa: AP

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó cho biết tàu Mayuree Naree bị tấn công sau khi "phớt lờ các cảnh báo và cố tình tìm cách đi qua eo biển Hormuz một cách bất hợp pháp", theo hãng thông tấn Fars của Iran.

Một con tàu treo cờ Liberia cũng bị trúng hỏa lực của Iran trong cùng buổi sáng hôm đó. Hơn 20 tàu chở dầu, tàu hàng và các loại tàu khác đã báo cáo về sự cố trong và xung quanh Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman kể từ khi chiến tranh bắt đầu, theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO).

20 thành viên thủy thủ đoàn của tàu Mayuree Naree đã trở về Thái Lan bằng máy bay vào ngày 16/3. Một quan chức từ Cục Lãnh sự Thái Lan nói với hãng tin Reuters rằng tất cả các thuyền viên trở về đều có sức khỏe tốt và "sẵn sàng quay lại làm nhiệm vụ".

Nhưng thân nhân của ba người đang mất tích vẫn mòn mỏi chờ đợi với hy vọng có phép màu xảy ra. Trong cuộc điện đàm hôm 15/3, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã đề nghị người đồng cấp Iran hỗ trợ trong hoạt động tìm kiếm và cứu nạn những người mất tích.

Thủy thủ tàu Mayuree Naree trở về tới sân bay Suvarnabhumi ở Thái Lan hôm 16/3. Ảnh: AP

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tin tức gì về số phận con tàu và ba thủy thủ trên đó. Thiết bị định vị của tàu phát tín hiệu lần cuối ngay sau vụ tấn công.

"Các vụ nổ xảy ra ở phần đuôi, ngay dưới phòng máy, do đó tàu bị mất điện và trôi dạt mất kiểm soát", Hashim nói.

Điều này đồng nghĩa là hệ thống nhận dạng tự động (AIS), vốn thường phát tín hiệu để thông báo vị trí của tàu, đã ngừng hoạt động.

"Tôi nhớ anh ấy mỗi ngày. Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ biết chờ đợi và tự hỏi khi nào mình mới được gặp lại anh ấy. Tôi chỉ muốn biết anh ấy thế nào. Đã bảy, tám ngày rồi, và tôi không thể ngừng suy nghĩ liệu anh ấy có bị thương không? Anh ấy có gì để ăn không? Tôi lo lắng vô cùng", Suchawadee nói.

Cô cũng gọi cho Bộ Ngoại giao Thái Lan mỗi ngày và cho biết "họ chỉ nói 'chúng tôi chưa có thông tin nào'. Tôi phải nghe cùng một câu nói đó suốt những ngày qua".

Thanh Tâm (Theo CNN, AFP, The Nation)