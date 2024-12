Thụy Sĩ vạ lây khi kinh tế Đức đi xuống

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) Martin Schlegel, ngành công nghiệp Đức yếu đi đang khiến nhu cầu mua hàng Thụy Sĩ giảm theo.

Tại một sự kiện ở Đức ngày 30/11, ông Schlegel cho biết "khi Đức cảm lạnh, Thụy Sĩ cũng cảm cúm".

Đức là đối tác thương mại lớn, chiếm 20% tổng kim ngạch thương mại của EU với Thụy Sĩ. Do đó, khi công nghiệp nước này yếu đi kéo theo nhu cầu mua hàng từ nước láng giềng giảm.

Bên ngoài Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) tại Bern. Ảnh: Reuters

Kinh tế Đức gần đây gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh từ các đối thủ, đặc biệt là Trung Quốc. Họ cũng phải giải quyết các bất lợi truyền thống như chi phí lao động, thuế cao và giá năng lượng tăng sau xung đột Nga - Ukraine năm 2022. Ủy ban châu Âu (EC) dự báo GDP Đức co lại 0,1% năm nay.

Bình luận của ông Schlegel được đưa ra sau khi Thụy Sĩ công bố tăng trưởng kinh tế chậm lại. Trong quý III, GDP nước này chỉ tăng 0,4% so với quý trước đó, do ngành sản xuất đi xuống. Tháng này, hãng thép Swiss Steel Group cho biết cắt giảm hàng trăm việc làm do nhu cầu quốc tế yếu, đặc biệt từ ngành xe hơi Đức.

Đồng franc Thụy Sĩ hiện ở mức cao nhất 9 năm so với euro. Nội tệ mạnh càng gây sức ép lên hàng xuất khẩu. Việc này cũng khiến SNB gặp khó trong quyết định lãi suất ngày 12/12. Hồi tháng 3, Thụy Sĩ là nền kinh tế lớn đầu tiên của thế giới giảm lãi suất. Đến nay, họ đã điều chỉnh lãi 3 lần, về 1%. Cơ quan này được dự báo tiếp tục nới lỏng tiền tệ.

Tháng 10, lạm phát của Thụy Sĩ là 0,6% - thấp nhất 3 năm. Tuần tới, Thụy Sĩ sẽ nhận báo cáo lạm phát tháng 11. Số liệu này được dự báo tăng tốc, nhưng vẫn nằm trong khoảng mục tiêu 0-2% của SNB.

Schlegel nhậm chức hồi tháng 10. Ông thường xuyên khẳng định quan chức SNB sẵn sàng đưa lãi suất cho vay xuống âm, nếu điều này là cần thiết để ổn định giá cả. Thụy Sĩ từng áp dụng chính sách lãi suất âm trong gần 8 năm và chấm dứt năm 2022.

Hà Thu (theo Reuters)