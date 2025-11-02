Thụy Sĩ lãi gần 35 tỷ USD nhờ vàng

Lợi nhuận của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) quý III đạt 27,93 tỷ franc (35 tỷ USD), một phần nhờ giá trị vàng dự trữ tăng vọt.

Theo công bố ngày 31/10, riêng giá trị khối vàng dự trữ của SNB đã tăng 14,33 tỷ franc Thụy Sĩ (17,8 tỷ USD) quý trước. Trong khi đó, mức tăng năm ngoái chỉ là 4,41 tỷ franc.

Quý III cũng ghi nhận lợi nhuận kỷ lục từ vàng kể từ năm 2000, khi SNB bắt đầu dùng giá thị trường của kim loại quý để tính toán trong sổ sách. Theo ngân hàng UBS, con số này lớn hơn nhiều so với lợi nhuận trung bình quý của SNB từ vàng trong 10 năm qua (khoảng 2 tỷ franc).

Vàng thỏi 1 kg tại nhà máy luyện vàng Argor-Heraeus ở Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Dự trữ vàng của SNB không đổi nhiều năm qua, với 1.040 tấn. Từ đầu năm, giá vàng đã tăng 57%, có thời điểm chạm đỉnh 4.381 USD. Nguyên nhân do căng thẳng chính trị, bất ổn kinh tế, kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất và lực mua của các ngân hàng trung ương cũng như các quỹ ETF vàng.

"Việc SNB lãi lớn từ vàng là bình thường. Mức tăng này phản ánh đúng diễn biến thị trường này năm nay", Florian Germanier - nhà kinh tế học tại UBS cho biết. Ông nhận định lợi nhuận này là "tác dụng phụ tích cực" của việc nắm giữ loại tài sản được coi an toàn tuyệt đối. SNB cũng buộc phải nắm vàng để đa dạng hóa dự trữ và thực thi chính sách tiền tệ.

Ngoài Thụy Sĩ, Italy cũng hưởng lợi khi không bán kho vàng dự trữ nhiều năm qua, dù trải qua khủng hoảng nợ. Tính toán của Reuters hồi giữa tháng 10 cho thấy Ngân hàng Trung ương Italy hiện sở hữu 2.452 tấn vàng, có giá khoảng 300 tỷ USD, tương đương 13% GDP quốc gia năm 2024. Họ là nước có dự trữ vàng lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Đức, theo số liệu của Hiệp hội Vàng Thế giới (WGC).

Hà Thu (theo Reuters)