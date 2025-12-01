Thúy Ngân, Võ Cảnh chia tay

Diễn viên Thúy Ngân cho biết chia tay người mẫu Võ Cảnh vì không còn sự đồng điệu trong cuộc sống.

Thúy Ngân nói cả hai kết thúc mối quan hệ hơn nửa năm qua nhưng đến nay mới công khai với khán giả. Bởi theo cô, gần đây có một số thông tin không đúng về mối quan hệ của cả hai nên cô muốn lên tiếng. "Chúng tôi không còn yêu đương nhưng vẫn giữ tình cảm bạn bè", Thúy Ngân nói.

Hiện diễn viên Võ Cảnh chưa lên tiếng sự việc.

Diễn viên Lê Huỳnh Thúy Ngân. Ảnh: FBNV

Trước đó, cặp sao yêu kín tiếng, thường xuyên gây chú ý qua loạt hình ảnh tình tứ lúc du lịch, diện đồ đôi hoặc tham dự sự kiện showbiz. Vài tháng trở lại đây, Thúy Ngân, Võ Cảnh không còn xuất hiện chung, hủy theo dõi lẫn nhau trên mạng xã hội, dấy lên tin đồn "đường ai nấy đi".

Họ quen biết nhau khi đóng chung một dự án phim dài tập vào năm 2024, trong đó có nhiều cảnh ôm hôn. Kết thúc phim, hai diễn viên trở nên thân thiết.

Thúy Ngân, Võ Cảnh tình tứ Thúy Ngân, Võ Cảnh tại buổi ra mắt dự án phim " Cô đừng hòng thoát khỏi tôi" hồi giữa năm. Video: Đoàn phim cung cấp

Võ Cảnh, 34 tuổi, quê Gia Lai (Bình Định cũ), cao 1,86 m. Anh được khán giả biết đến trong vai trò người mẫu trước khi lấn sân diễn xuất. Diễn viên từng đóng 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy (2015), Sứ mệnh trái tim (2016), Cát đỏ (2020). Anh từng ngưng công việc ba năm trước khi tái xuất vào năm 2024 qua dự án remake tác phẩm Secret Love nổi tiếng của Hàn Quốc.

Thúy Ngân, Võ Cảnh trong thời gian hẹn hò.

Thúy Ngân tên đầy đủ Lê Huỳnh Thúy Ngân, 35 tuổi. Cô hoạt động nghệ thuật từ năm 2009 sau đoạt Á khôi Trang sức 2009. Người đẹp gây chú ý với công chúng qua nhiều dự án phim như Gạo nếp gạo tẻ, Hải Đường trong gió, Cây táo nở hoa, Nữ chủ. Thúy Ngân từng thắng giải Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình tại giải Mai Vàng 2018, 2021.

Thúy Ngân, Võ Cảnh đóng 'Secret Love' bản Việt Thúy Ngân, Võ Cảnh tình tứ trong video giới thiệu phim "7 năm chưa cưới sẽ chia tay" vào năm 2024. Video: Đoàn phim cung cấp

Tân Cao