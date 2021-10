Thúy Ngân ngủ đủ giấc để không tăng cân

Diễn viên Thúy Ngân cho biết giấc ngủ đóng vai trò quan trọng, giúp cơ thể cô cân bằng, hạn chế tăng cân.

Thúy Ngân nói trước đây cô có biệt danh "cây tre miễu" vì tạng người quá gầy. "Trong một lần đóng phim, tôi bị ngất và phải truyền nước. Từ đó, tôi tập thói quen ăn uống đầy đủ, tăng liền 6 kg. Hiện tại, tôi vẫn kiểm soát tốt cân nặng dù ở nhà mấy tháng", cô nói.

Diễn viên cho rằng việc ăn kiêng tốn thời gian và bất khả thi với tính chất công việc của cô. Mỗi khi đi quay, cô ăn uống đầy đủ các nhóm chất để duy trì sức khỏe và sự tỉnh táo. Nếu ngày nào phải dậy sớm, không kịp chuẩn bị thức ăn mang theo, cô dùng bữa cùng đoàn phim. Thúy Ngân cố gắng ăn vào khoảng 13h và 18h để cơ thể có thời gian tiêu hóa. Khi ở nhà, cô hạn chế tối đa tinh bột.

Diễn viên nặng 56 kg, cao 1,7 m, số đo 90-60-95 cm.

Thay vì ăn kiêng để giữ dáng, cô duy trì lịch tập ba buổi mỗi tuần. Trước dịch, cô tập gym và boxing. Hiện, cô tập thể dục ở nhà với các bài nhảy dây, cardio hay nhảy tự do theo nhạc. Dù lịch trình công việc dày hay rảnh rỗi, Thúy Ngân vẫn cố gắng ngủ đủ giấc. Cô nói: "Mỗi ngày chỉ cần ngủ đủ 7-9 giờ, cơ thể sẽ điều hòa, tạo tâm trạng sảng khoái cũng như không gây tăng cân". Nghiên cứu trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition cho thấy những người ngủ đủ giấc có khả năng đốt cháy calo nhiều hơn 20% so với người thiếu ngủ.

Ngoài thói quen sống lành mạnh, Thúy Ngân đề cao những bước chăm sóc da thiết yếu để giữ gìn nhan sắc. Cô không bao giờ ra đường vào ban ngày nếu thiếu kem chống nắng. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô làm sạch da bằng sản phẩm tẩy trang, sữa rửa mặt, sau đó đắp mặt nạ và dưỡng ẩm. Nữ diễn viên cũng sử dụng xịt khoáng, giúp cấp nước cho da tức thì.

Thúy Ngân yêu thích phong cách trang điểm tự nhiên, đánh son màu hồng nhạt và đỏ. Diễn viên phim Cây táo nở hoa có thói quen để mặt mộc vào những ngày không có lịch quay. Nếu phải đi làm, cứ cách 5-7 giờ, cô sẽ tẩy trang, sau đó trang điểm lại để da được thông thoáng. Cô cho rằng: "Da khỏe là da đẹp".

Cô sinh năm 1991 ở Tiền Giang, từng đoạt á khôi Trang sức 2009. Người đẹp từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Hoa vẫn nở mùa đông, Nước mắt chảy ngược, Lấy chồng sớm làm gì, Bến nước 13, Sao đổi ngôi... Năm 2018, cô gây chú ý với phim Gạo nếp gạo tẻ. Gần đây, cô tái xuất màn ảnh nhỏ với phim Cây táo nở hoa, đóng cùng Thái Hòa, Nhã Phương, Trương Thế Vinh...

Thúy Ngân làm 'nàng thơ' của Lý Quí Khánh Thúy Ngân (0:01-0:07) catwalk trong bộ sưu tập thổ cẩm của Lý Quí Khánh. Video: Hoàng Dung

Tài Lương