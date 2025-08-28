Thùy Linh vào vòng 1/8 giải cầu lông thế giới

PhápTay vợt số một Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh thắng Kirsty Gilmour 21-17, 23-21 ở vòng hai đơn nữ, giải cầu lông thế giới 2025.

Thùy Linh đòi nợ thành công Gilmour, khi cô từng thất bại trước đối thủ Scotland tại vòng 1/16 giải Indonesia Mở rộng 2024. Trong trận đấu tối 27/8, tay vợt số một Việt Nam làm tốt hơn ở những thời điểm quyết định. Chẳng hạn ở hiệp một, khi Gilmour dẫn 13-12, Thùy Linh ghi liền năm điểm để dẫn ngược 17-13, sau đó thắng 21-17.

Nguyễn Thùy Linh ở chung kết giải cầu lông quốc tế Canada Mở rộng 2025. Ảnh: Badminton

Ở hiệp hai, Thùy Linh có lúc dẫn 20-19, nhưng không kết thúc được trận đấu sớm mà để đối thủ 31 tuổi dẫn ngược 21-20. Tay vợt 28 tuổi sau đó ghi liền ba điểm, thắng 23-21. Cả trận, Thùy Linh giành 44 trên 82 điểm, tỷ lệ 54%.

Xuân Bình