Thùy Linh vào tứ kết ở giải Pháp

PhápTay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh chỉ mất 36 phút để thắng Lo Sin Yan Happy 21-12, 21-14, vào tứ kết giải cầu lông Orleans Masters, tối 19/3.

Tay vợt Hong Kong Lo Sin Yan Happy, 23 tuổi, hiện đứng thứ 75 thế giới. Với lối đánh nhanh, thiên về thể lực, cô từng vô địch Iran Fajr International Challenge 2024 và thi đấu tại Olympic 2024. Đây là lần đầu Lo gặp Thùy Linh.

Biên độ ghi điểm của hai tay vợt trong set 1.

Trước đối thủ thừa sức trẻ nhưng non kinh nghiệm, Thùy Linh phát huy lối chơi bóng bền, các pha chém cầu siết làm khó đối thủ. Những pha điều cầu biến ảo buộc đối phương phải di chuyển liên tục đã phát huy tác dụng hiệu quả, giúp tay vợt Việt Nam thắng dễ 21-12 trong set một.

Set hai, dù sớm bị Lo dẫn điểm, Thùy Linh nhanh chóng lấy lại thế trận. Tiếp tục bằng những pha điều cầu biến hóa rồi những cú smash uy lực, Thùy Linh dẫn điểm cách biệt. Về cuối trận, cô ghi liền 3 điểm để kết thúc trận đấu sau 36 phút.

Khả năng ghi điểm vượt trội của Thùy Linh trong set 2.

Orleans Masters nằm trong hệ thống World Tour của Liên đoàn cầu lông thế giới - cấp độ Super 300. Diễn ra từ ngày 17-22/3 tại thành phố Orleans, Pháp. Với 400 tay vợt từ 40 quốc gia tham dự, có tổng tiền thưởng 240.000 USD.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp từ 14 tuổi, và 4 năm sau vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với 7 lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ 2022, hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024. Ở hệ thống super 300, cô từng 4 lần về nhì tại giải Đức Open 2024, 2025, Canada Open 2025, Korea Masters 2025.

Đối thủ của Thùy Linh ở tứ kết là tay vợt cựu số một thế giới người Nhật Bản - Nozomi Okuhara, lúc 18h, hôm nay 20/3.

