Thùy Linh vào tứ kết Indonesia Masters

IndonesiaTay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh cứu 3 set-point để thắng tay vợt số 14 thế giới Chiu Pin-chian 2-0 ở vòng 1/16 giải cầu lông Indonesia Masters 2026, trưa 22/1.

Chiu 27 tuổi, là tay vợt số 1 đơn nữ Đài Loan. Cô vừa thắng Thùy Linh 2-0 ở chung kết Korea Masters tháng 11/2025. Sau đó, Chiu còn vào bán kết Kumamoto Masters để lên số 14 thế giới.

Thùy Linh vừa leo hai bậc, lên số 21 thế giới sau khi thắng vòng một giải India Open super 750. Trong trận ra quân tại Indonesia hôm qua, đại diện Việt Nam thắng tay vợt số 20 thế giới, Lin Hsiang-ti (Đài Loan) chỉ sau 35 phút tranh tài với các tỷ số 21-14, 21-11.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh trong trận đấu với Chiu Pin-chian 2-0 ở vòng 1/16 giải Giải cầu lông Indonesia Masters 2026, trưa 22/1 tại thủ đô Jakarta. Ảnh: Badmintonphoto

Với quyết tâm phục thù trận thua năm ngoái, Thùy Linh nhập cuộc chủ động, tấn công liên tục, thay vì chơi cầu bền trước đối thủ. Các pha điều cầu chính xác giúp tay vợt Việt Nam luôn ở thế dẫn điểm. Sau giờ nghỉ, khi tỷ số 11-8, Thùy Linh trở lại thi đấu không tốt để đối thủ thu hẹp khoảng cách xuống còn 15-16. Dù vậy, tay vợt quê Phú Thọ không nao núng, cô bình tĩnh điểu chỉnh lối chơi với các pha xoa cầu đẹp mắt trên lưới, rồi thắng set đầu 21-17 sau 23 phút.

Sang set hai, Thùy Linh đánh mất lợi thế khi thường xuyên đánh hỏng để đối phương dẫn 7-3. Nhưng sau đó kịp thu hẹp khoảng cách xuống còn 6-7 rồi 10-11. Hai tay vợt tiếp tục giằng co từng điểm số với khoảng cách sít sao. Chiu tận dụng một số cơ hội ở cuối set để dẫn tới set-point 20-18. Nhưng Thùy Linh cứu được cả hai điểm số quan trọng để gỡ 20-20, rồi lại đánh hỏng để đối phương dẫn 21-20. Nhưng tay vợt Việt Nam tiếp tục cứu thua, gỡ 21-21 rồi ghi liền hai điểm quan trọng để thắng 23-21 sau 26 phút.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh sau chiến thắng Chiu Pin-chian 2-0 ở vòng 1/16 giải Giải cầu lông Indonesia Masters 2026, trưa 22/1 tại thủ đô Jakarta. Ảnh chụp màn hình

Giải cầu lông Indonesia Masters 2026 nằm trong hệ thống World Tour Super 500 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), diễn ra từ ngày 20-25/1 tại Senayan, Jakarta. Tổng quỹ thưởng của giải lên đến 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng), với 37.000 USD cho các nhà vô địch đơn nam, đơn nữ. Giải quy tụ nhiều tay vợt mạnh thế giới tham dự, Thùy Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam đủ điều kiện dự giải.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp năm 14 tuổi, và bốn năm sau vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với bảy lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ 2022. Thùy Linh cũng hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024.

Đức Đồng