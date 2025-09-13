Thùy Linh vào chung kết Vietnam Open 2025

TP HCMTay vợt số một Việt Nam lần thứ tư liên tiếp vào chung kết giải cầu lông quốc tế Vietnam Open, sau khi thắng Kim Min-ji 21-19, 21-16 chiều 13/9.

Gặp Kim - tay vợt hiện đứng thứ 123 thế giới, Thùy Linh không gặp quá nhiều khó khăn so với các trận trước. Cô giải quyết trận đấu chỉ trong hai hiệp, tổng cộng 43 phút. Dù vậy, diễn biến các hiệp đấu cho thấy chiến thắng của tay vợt 28 tuổi không hề dễ dàng.

Nguyễn Thùy Linh trong trận tứ kết với Thamonwan Nithiittikrai ở Vietnam Open, tại nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM ngày 12/9/2025. Ảnh: Đức Đồng

Ở hiệp một, có lúc đối thủ Hàn Quốc dẫn 18-14. Tuy nhiên, đẳng cấp của tay vợt số 18 thế giới được thể hiện đúng lúc, khi cô ghi liền năm điểm để dẫn ngược 19-18. Hàng trăm khán giả tại nhà thi đấu Nguyễn Du phấn khích, và nhảy lên khi chủ nhà lên điểm 19. Sau đó, Thùy Linh chơi ổn định và thắng hiệp một 21-19.

Cục diện trận đấu được duy trì trong hiệp hai, khi tay vợt số một Việt Nam vượt lên dẫn 3-1, và duy trì lợi thế đến cuối trận. Có thời điểm Kim ghi liền bốn điểm để rút cách biệt xuống 9-11, nhưng đó là tất cả những gì tay vợt 19 tuổi làm được. Cô thất bại ở hiệp hai với tỷ số 16-21.

Đối thủ của Thùy Linh trong trận chung kết sẽ là tay vợt Trung Quốc Cai Yanyan (Thái Viêm Viêm). Cai hiện đứng thứ 107 thế giới.

Vietnam Open là giải cầu lông quốc tế lớn nhất của Việt Nam, thuộc hạng Super 100 của hệ thống BWF World Tour. Đây là hạng thấp nhất của hệ thống, sau Finals, Super 1000, 750, 500 và 300. Ở các nội dung đơn, Nguyễn Tiến Minh đang giữ kỷ lục bốn lần vô địch, năm 2008, 2009, 2011 và 2012.

Thùy Linh đã ba lần liên tiếp đăng quang, năm 2022, 2023 và 2024. Nếu đánh bại Cai ở chung kết, cô sẽ cân bằng kỷ lục của Tiến Minh. Trận đấu sẽ diễn ra ngày mai, Chủ nhật 14/9.

Xuân Bình