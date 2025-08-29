Thùy Linh trở lại top 20 dù dừng bước ở giải VĐTG

Thua Chen Yufei 10-21, 9-21 ở vòng 1/8 đơn nữ giải cầu lông thế giới 2025, tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vẫn thăng tiến trên bảng thứ bậc BWF.

Trong trận đấu muộn nhất vòng 1/8 sáng 29/8, Thùy Linh không thể tiếp tục làm nên bất ngờ trước hạt giống số bốn Chen Yufei (Trần Vũ Phi). Tay vợt số một Việt Nam thua nhanh hai hiệp với tỷ số 10-21, 9-21, khiến Việt Nam không còn đại diện tại giải.

Thùy Linh vượt qua Sandorhazi 2-0 ở giải Canada mở rộng sáng 3/7/2025 tại nhà thi đấu Trung tâm Markham Pan Am, Ontario, Canada. Ảnh: BWF

Thùy Linh lỡ cơ hội lập thành tích tốt nhất cho lịch sử cầu lông Việt Nam ở nội dung đơn nữ, bởi trước đây chưa có tay vợt nào vào tới tứ kết nội dung này. Nhưng Chen không phải đối thủ dễ chơi khi từng đứng số một thế giới, và đoạt HC vàng đơn nữ tại Olympic Tokyo 2020.

Thùy Linh dừng bước tại giải với trận thắng cựu số một thế giới Ratchanok Intanon và Kirsty Gilmour, trước khi thua Chen. Tay vợt vào vòng 1/8 sẽ được 6.000 điểm thứ bậc BWF. Với số điểm này, Thùy Linh sẽ tăng khoảng 3, 4 bậc trong bảng tuần tới, để trở lại Top 20.

Bảng thứ tự BWF quan trọng, vì được dùng để xếp hạt giống tại các giải quốc tế. Vị trí cao nhất của Thùy Linh là 18, ngày 22/7/2025. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cô có thể lập kỷ lục cá nhân.

Giải thế giới là một trong hai sự kiện danh giá nhất của cầu lông, bên cạnh Olympic. Hai giải này có số điểm tương tự ở bảng BWF, đều 14.500 điểm cho nhà vô địch. Vòng tứ kết đơn nữ năm nay đều diễn ra giữa các tay vợt hạt giống, Top 16.

Việt Nam không còn đại diện tại giải. Trước đó, Vũ Thị Trang và đôi vợt Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh dừng bước ở vòng hai. Hai tay vợt đơn nam, Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng bị loại ngay vòng một.

Xuân Bình