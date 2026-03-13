Thùy Linh thua ngược thần đồng cầu lông Nhật Bản

Thụy SĩMắc nhiều lỗi tự đánh hỏng, tay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thua Tomoka Miyazaki 1-2 ở vòng hai giải cầu lông Thụy Sĩ - Swiss Open 2026, tối 12/3.

Miyazaki 20 tuổi, đang đứng số 9 thế giới và số hai Nhật Bản. Cô từng thắng Thùy Linh 2-0 ở vòng một Singapore Open 2024. Trong lần gặp lại này, tay vợt Việt Nam có nhiều cơ hội đòi nợ nhưng cuối cùng lại tự "bắn vào chân mình".

Trong set 1, Miyazaki nhỉnh hơn lúc nhập cuộc. Nhưng Thùy Linh cũng nhanh chóng bắt nhịp và tìm được hiệu quả trong các pha điều cầu. Cô dần thu hẹp khoảng cách rồi thắng nghẹt thở 22-20.

Nguyễn Thùy Linh thua 1-2 trước Tomoka Miyazaki ở vòng hai giải cầu lông Thụy Sĩ - Swiss Open 2026, tối 12/3. Ảnh: Badminton Photo

Tuy nhiên, sự hưng phấn không được tay vợt 28 tuổi duy trì. Trong set 2, cô có phần nôn nóng nên nhiều lần đánh cầu vào lưới hoặc ra ngoài. Với sức trẻ và đẳng cấp, Miyazaki chắt chiu từng cơ hội, tận dụng những sai lầm của Thùy Linh để gia tăng khoảng cách rồi thắng 21-11.

Ở set 3, Thùy Linh bất ngờ dẫn 4-0 rồi 9-4. Nhưng ở thời điểm quan trọng này, do không có HLV đi kèm để điều chỉnh lối chơi cũng như giải pháp tâm lý, cô bắt đầu đánh hỏng liên tục, thậm chí trao cơ hội cho đối thủ ghi liền 8 điểm. Nhờ đó, Miyazaki dẫn ngược 12-9.

Do những pha cầu vội vàng và phán đoán không chính xác, Thùy Linh thua ngược 16-21.

Dừng bước trước tay vợt trẻ và đẳng cấp hơn không có gì bất ngờ với Thùy Linh. Nhưng nhìn vào thế trận, nếu không vội vàng, không tự đánh hỏng, cô hoàn toàn có cơ hội làm nên bất ngờ.

Swiss Open 2026 thuộc hệ thống BWF World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) diễn ra từ 10 đến 15/3 tại nhà thi đấu St. Jakobshalle, Basel, Thụy Sĩ quy tụ nhiều tay vợt mạnh khắp thế giới. Giải có tổng tiền thưởng 250.000 USD.

Miyazaki 21 tuổi, từng vô địch giải trẻ thế giới 2022, Indonesia Masters Super 100 và á quân Korea Masters Super 300. Năm 2024, tay vợt người Nhật giành HC bạc China Open Super 1000, vô địch giải Orleans Masters. Cô cùng tuyển Nhật Bản giành HC đồng Uber Cup rồi vô địch giải toàn Nhật.

Thùy Linh sinh năm 1997 tại Phú Thọ. Từ 2018, cô là tay vợt nữ số một Việt Nam, với bảy lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ 2022, hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024. Ở hệ thống super 300, Thùy Linh từng bốn lần về nhì tại giải Đức Open 2024, 2025, Canada Open 2025, Korea Masters 2025. Cô hiện xếp 26 thế giới.

Tuần tới, Thùy Linh sẽ sang Pháp tham dự giải Orleans Masters Super 300 diễn ra từ ngày 17 đến 22/3.

Tại giải China Masters 2026, tay vợt Nguyễn Hải Đăng để thua Sang Yong Park (Hàn Quốc) 1-2, Vũ Thị Trang thua Ciou Tong Tung (Đài Loan) 0-2.

Đức Đồng