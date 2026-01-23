Thùy Linh thua đau ở Indonesia Masters

IndonesiaTay vợt nữ số một Việt Nam bỏ lỡ match-poit rồi thua ngược Pitchamon Opatniputh (Thái Lan) 1-2 ở tứ kết giải cầu lông Indonesia Masters 2026, chiều 23/1.

Pitchamon sinh năm 2007, đang xếp số 36 thế giới. Tay vợt 18 tuổi từng vô địch giải trẻ thế giới năm 2023 và giành bốn danh hiệu khác ở Swedish Open, Denmark Masters, Bahrain International Challenge và Baoji China Masters 2025.

Thùy Linh từng thắng Pitchamon 2-1 ở Thailand International Challenge 2023. Nhưng cô thường gặp khó trước sức trẻ của tay vợt Thái Lan. Pitchamon di chuyển nhanh, có lối đánh biến hóa nên liên tục dẫn điểm khi nhập cuộc.

Tuy vậy, Thùy Linh chơi kinh nghiệm, phông cầu sâu phá sức đối phương và ngăn các tình huống bỏ nhỏ trên lưới. Từ đó, cô dần thu hẹp khoảng cách điểm số rồi vượt lên thắng 21-18 ở set một.

Nguyễn Thùy Linh trong trận thua Pitchamon Opatniputh (Thái Lan) 1-2 ở tứ kết giải cầu lông Indonesia Masters 2026, chiều 23/1. Ảnh: Badmintonphoto

Sang set hai, tay vợt Thái Lan vẫn giữ thế chủ động và luôn dẫn trước Thùy Linh khoảng cách lớn, có lúc lên tới 18-13. Tay vợt quê Phú Thọ nỗ lực gỡ hòa 18-18 rồi sau đó mắc các lỗi đánh hỏng để Pitchamon có 4 set-point nhưng đều cứu thua. Thùy Linh có cơ hội kết thúc trận đấu ở tỷ số 23-22 nhưng bỏ lỡ, và thua ngược 24-26.

Ở tuổi 29, việc trận đấu vào set ba là nỗi lo với Thùy Linh. Thể lực không được đảm bảo trước sức trẻ của đối thủ. Pitchamon giữ thế áp đảo, còn tay vợt Việt Nam xuống sức, đánh hỏng nhiều. Từ đó, đại diện Thái Lan thắng 21-12 sau 1 giờ 12 phút.

Giải cầu lông Indonesia Masters 2026 nằm trong hệ thống World Tour Super 500 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), diễn ra từ ngày 20-25/1 tại Senayan, Jakarta. Tổng quỹ thưởng của giải lên đến 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng), với 37.000 USD cho các nhà vô địch đơn nam, đơn nữ. Giải quy tụ nhiều tay vợt mạnh thế giới tham dự, Thùy Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam đủ điều kiện dự giải.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp năm 14 tuổi, và bốn năm sau vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với bảy lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ 2022. Thùy Linh cũng hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024. Cô hiện xếp 21 thế giới

Đức Đồng