Thùy Linh thắng ngược ở giải Thụy Sĩ

Thụy SĩTay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh ngược dòng đánh bại Yvonne Li (Đức) 2-1 ở trận ra quân Swiss Open 2026, tối 11/3.

Sau khi bị loại sớm ở giải toàn Anh, Thùy Linh tụt xuống thứ 26 thế giới. Do đó, cô sang Thụy Sĩ sớm để chuẩn bị cho Swiss Open trong hệ thống super 300 nhằm tích lũy điểm, cải thiện thứ bậc. Đối thủ của Thùy Linh là Yvonne Li, tay vợt gốc Hoa người Đức từng nhiều lần giành HC đồng các giải tour. Tay vợt 27 tuổi là số một Đức và hiện đứng thứ 52 thế giới.

Do chưa từng gặp nhau, Thùy Linh chưa nắm bắt được lối đánh của Li. Cùng với việc bắt nhịp chậm, đánh hỏng nhiều, tay vợt quê Phú Thọ bị dẫn cách biệt 11-3 rồi 13-3. Li dường như dồn mọi cú đánh để khiến Thùy Linh không còn khả năng phản kháng trong set một. Set đấu kết thúc với chiến thắng 21-11 nghiêng về tay vợt người Đức.

Thùy Linh có trận ra quân vất vả với thắng lợi ngược 2-1 trước Yvonne Li (Đức) tại giải Swiss Open 2026, tối 11/3. Ảnh: Badminton Photo

Thùy Linh rất vất vả mới bay được sang châu Âu khi chiến sự Trung Đông nổ ra. Và dường như cô không muốn ra về tay trắng. Sang set 2, tay vợt 29 tuổi chơi quật khởi. Với các tình huống di chuyển nhanh và kéo đối thủ lên lưới, tay vợt thuộc đơn vị Đồng Nai làm chủ được set đấu này và liên tục dẫn điểm. Ngược lại, Li bắt đầu cho thấy lối chơi vội vàng và xuống sức, mắc nhiều lỗi đánh hỏng. Nhờ đó, Thùy Linh vươn lên và thắng 21-15.

Ở set 3 quyết định, Thùy Linh vẫn liên tục dẫn trước. Đây là khoảng thời gian cả hai tay vợt đều xuống sức, cùng mắc nhiều lỗi đánh hỏng. Tuy nhiên, vào thời điểm quyết định, Thùy Linh đã thể hiện bản lĩnh để điều cầu đa dạng, tung những cú smash nặng tay để tiến tới thắng lợi 21-17. Kết thúc trận đấu sau 56 phút, cô ghi tên vào vòng hai.

Swiss Open 2026 thuộc hệ thống BWF World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) diễn ra từ 10 đến 15/3 tại nhà thi đấu St. Jakobshalle, Basel, Thụy Sĩ quy tụ nhiều tay vợt mạnh khắp thế giới. Giải có tổng tiền thưởng 250.000 USD.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp từ 14 tuổi, và bốn năm sau vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với bảy lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ 2022, hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024. Ở hệ thống super 300, cô từng bốn lần về nhì tại giải Đức Open 2024, 2025, Canada Open 2025, Korea Masters 2025.

Đối thủ tiếp theo của Thùy Linh là tay vợt người Nhật Bản Hina Akechi số 29 thế giới.

Tại giải China Masters 2026, tay vợt nam số một Việt Nam Nguyễn Hải Đăng cũng có chiến thắng 2-0 trước Liu Yu Xuan. Còn Vũ Thị Trang cũng đi tiếp sau trận thắng 2-0 trước Yi En Hsieh (Đài Loan). Hôm nay, Hải Đăng sẽ đối đầu Sang Yong Park (Hàn Quốc, số 117 thế giới), còn Vũ Thị Trang gặp Ciou Tong Tung (Đài Loan), số 41 thế giới.

