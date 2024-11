Thùy Linh muốn nghỉ đến hết năm 2024

Sau thất bại tại Đức Mở rộng, tay vợt số cầu lông nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ nghỉ đánh các giải quốc tế một thời gian để điều trị chấn thương, hồi phục thể trạng và tinh thần.

Trong tour đấu châu Âu tháng 10, Thùy Linh vào vòng hai giải super 750 Đan Mạch Mở rộng, rồi thua hạt giống số 11 thế giới Katethong. Sau đó, cô sang Đức dự giải Hylo Open super 300 và vào tứ kết. Tuy nhiên, trước tay vợt Ấn Độ bị đánh giá yếu hơn Malvika Balsod, Thùy Linh chơi không tốt, đánh hỏng nhiều và thua hai set 15-21, 17-21.

Thùy Linh đang cảm thấy bị quá tải, muốn nghỉ ngơi điều trị chấn thương, tái tạo năng lượng để trở lại tốt hơn. Ảnh: Đức Đồng

Sau khi bị loại khỏi giải, Thùy Linh rất thất vọng về bản thân vì không làm người hâm mộ vui. Nhưng tay vợt số một Việt Nam cho biết cô cũng đang rất mệt vì lịch trình thi đấu dày đặc từ đầu năm 2024.

"Tôi đã có một năm thi đấu liên tục, từ vòng loại Olympic Paris đến các giải đấu quanh năm. Thể trạng của tôi bắt đầu có dấu hiệu quá tải và trí óc cũng mệt", Thùy Linh nói với VnExpress. "Việc tôi một mình đi thấu ở nước ngoài cũng không dễ dàng. Nên dù tôi có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, sẽ tới lúc cả tâm trí lẫn cơ thể bị kiệt quệ".

Tay vợt 27 tuổi quê Phú Thọ hiện chịu đa chấn thương, với các vấn đề như đau lưng, đau gót chân trái, gót chân phải chảy máu, do thi đấu nhiều, di chuyển liên tục. "Tôi không bao giờ muốn xuất hiện trên sân với hình ảnh mệt mỏi hay không cố gắng trước khi kết quả an bài. Do đó, tôi cần nghỉ ngơi một thời gian để điều trị chấn thương cho lành hẳn rồi mới trở lại", cô nói thêm.

Thùy Linh muốn rút khỏi các giải quốc tế còn lại trong năm 2024, trước mắt là giải Hàn Quốc Mở rộng, nhưng thừa nhận cũng phải báo cáo, xin ý kiến các lãnh đạo, chuyên gia và HLV về phương án tối ưu. "Việc duy trì thứ bậc và thi đấu quốc tế lúc này không còn quá quan trọng nữa, vì Olympic Paris 2024 đã qua. Tôi muốn dành thời gian để hồi phục, trị liệu chấn thương, hồi phục cả thể trạng lẫn tinh thần", cô cho hay.

Tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh tại giải Cầu lông Quốc tế Vietnam Open 2024. Ảnh: Đức Đồng

Nguyễn Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp năm 14 tuổi, và bốn năm sau, vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với bảy lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietam Open từ 2022. Thùy Linh cũng hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024. Cô hiện xếp thứ 31 thế giới.

Đức Đồng