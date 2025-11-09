Thùy Linh hụt chức vô địch giải cầu lông Hàn Quốc

Hàn QuốcĐại diện Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thua hạt giống số một Chiu Pin-chian 0-2 trong trận chung kết giải Korea Masters 2025, sáng 9/11.

Chiu, 26 tuổi, đứng thứ 20 thế giới và là số một Đài Loan. Trước đó, thứ bậc cao nhất của cô là 18 thế giới. Trong năm nay, Chiu đạt phong độ cao khi vào tứ kết các giải mở rộng ở Trung Quốc, Phần Lan và Đan Mạch, trước khi lần đầu vào trận tranh vô địch tại Hàn Quốc.

Cũng từ đầu năm, Thùy Linh ba lần vào chung kết, ở Đức Mở rộng, Canada Mở rộng và Việt Nam Mở rộng, nhưng đều thất bại. Cô được kỳ vọng sẽ phá dớp về nhì khi gặp Chiu.

Thùy Linh thi đấu tại chung kết giải Korea Masters 2025, sáng 9/11. Ảnh: BTC

Tuy vậy, trước đối thủ cùng đẳng cấp, Thùy Linh gặp nhiều khó khăn. Hai bên giằng co nhau từng điểm số đầu tiên của set một, nhưng tay vợt Việt Nam dần mắc nhiều lỗi đánh hỏng và để đối thủ vươn lên dẫn 17-13. Set đầu kết thúc nhanh với thắng lợi 21-16 cho Chiu.

Sau khi thua set đầu tiên tại giải, Thùy Linh rơi vào tâm trạng nôn nóng. Tay vợt 28 tuổi muốn xử lý các pha cầu khó để buộc đối phương phải chống trả. Nhưng Chiu vẫn lỳ lợm và linh hoạt trong di chuyển để đáp trả gọn gàng. Mắc thêm các lỗi tự đánh hỏng, Thùy Linh gác vợt 15-21, khép lại trận đấu sau 39 phút.

Không thể lên ngôi vô địch, nhưng trong lần thứ tư về nhì, Thùy Linh nhận 9.120 USD và 5.950 điểm thưởng trên bảng xếp hạng BWF.

Korea Masters thuộc hệ thống Super 300 của BWF World Tour diễn ra từ 4 đến 9/11 tại Iksan, tỉnh Jeonbuk, miền trung Hàn Quốc. Do các tay vợt hàng đầu như Kim Ga Eun (Hàn Quốc) hay Manami Suizu (Nhật Bản) rút lui, Thùy Linh được xếp hạt giống số hai.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ, từ 2018 đã là tay vợt nữ số một Việt Nam với 8 lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ năm 2022, từng hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024. Hiện cô Linh xếp số 24 thế giới.

Đức Đồng