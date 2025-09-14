Thùy Linh đứt mạch vô địch ở chung kết Vietnam Open

TP HCMTay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thua Cai Yanyan, người Trung Quốc kém 89 bậc thế giới, tại chung kết Vietnam Open 2025, lỡ cơ hội lần thứ tư vô địch liên tiếp.

Xét về thứ bậc, Thùy Linh đang số 18 thế giới, còn Cai số 107. Tuy nhiên, tay vợt Trung Quốc vốn không phải tầm thường. Cô từng đứng 14 thế giới, và tụt bậc gần đây vì vật lộn với chấn thương dây chằng.

Thùy Linh mắc nhiều lỗi đánh hỏng, thua Cai Yanyan ở chung kết Vietnam Open tối 14/9/2025. Ảnh: Đức Bảo

Dù phải thi đấu dưới áp lực của khán giả chật kín nhà thi đấu Nguyễn Du, Cai phần nào thể hiện được đẳng cấp. Cô có bộ kỹ thuật tốt, di chuyển linh hoạt cùng các pha điều cầu trên lưới tốt khiến Thùy Linh mắc nhiều lỗi. Tay vợt Trung Quốc dẫn 7-2 rồi nâng cách biệt lên 14-5.

Bị đẩy vào thế bám đuổi, Thùy Linh bất ngờ chơi khởi sắc, rút ngắn tỷ số xuống còn 15-16. Tuy nhiên, Cai kịp thời phát huy thực lực, ghi những điểm số quan trọng để thắng set một 21-17.

Sang hiệp hai, Thùy Linh khởi đầu tốt, dẫn 7-3, 11-6 rồi 17-13. Nhưng Cai cho thấy sự lì lợm, tung ra những pha cầu khó để giảm hưng phấn của tay vợt chủ nhà. Cô rút ngắn điểm số rồi gỡ hòa 17-17.

Lúc này, áp lực được đẩy cho Thùy Linh. Cô bị tâm lý, còn Cai chơi chỉn chu, vượt lên dẫn ngược rồi thắng 23-21 để lên ngôi vô địch.

Thuỳ Linh và Cai Yanyan trong lễ trao giải Vietnam Open tối 14/9. Ảnh: Đức Bảo

Sau trận, Thùy Linh thừa nhận đây là trận đấu không dễ dàng, bản thân đã chiến đấu đến cùng và không cảm thấy ân hận hay nuối tiếc. "Cai là tay vợt đẳng cấp và chơi hay hơn. Cô ấy bản lĩnh chắt chiu cơ hội tốt ở thời điểm quyết định. Còn tôi lại mắc nhiều lỗi đánh hỏng nên cơ hội đã không thuộc về mình", tay vợt quê Phú Thọ nói.

Vietnam Open là giải cầu lông quốc tế lớn nhất của Việt Nam, thuộc hạng Super 100 của hệ thống BWF World Tour. Đây là hạng thấp nhất của hệ thống, sau Finals, Super 1000, 750, 500 và 300. Ở các nội dung đơn, Nguyễn Tiến Minh đang giữ kỷ lục bốn lần vô địch, năm 2008, 2009, 2011 và 2012.

Thùy Linh đã ba lần liên tiếp đăng quang, vào năm 2022, 2023 và 2024. Việc thất bại ở chung kết khiến cô lỡ cơ hội cân bằng kỷ lục của Tiến Minh.

Đức Bảo