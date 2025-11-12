Cựu vận động viên Thúy Hiền đóng "Hộ linh tráng sĩ" - phim huyền sử về vua Đinh, do Johnny Trí Nguyễn đạo diễn hành động.

Thúy Hiền tái xuất điện ảnh sau 10 năm Thúy Hiền nói về cảm xúc khi trở lại màn ảnh rộng sau 10 năm với "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Video: Đoàn phim cung cấp

Thúy Hiền cho biết hào hứng với vai diễn bởi được thể hiện sở trường võ thuật, đồng thời yêu thích kịch bản về tinh thần dân tộc. Ban đầu, đọc thông tin casting Johnny Trí Nguyễn đăng trên trang cá nhân, cô liên hệ, hỏi thăm về vai diễn. Sau khi nghe mô tả nhân vật và kịch bản tóm tắt, cô quyết đi thử vai.

Tác phẩm đánh dấu cơ duyên hội ngộ giữa Thúy Hiền và Johnny Trí Nguyễn sau gần 20 năm, kể từ lần hợp tác đầu tiên trong Dòng máu anh hùng (2006). Họ quen biết từ thập niên 1990 qua một số lần Thúy Hiền sang Mỹ giao lưu võ thuật, được đàn anh giúp đỡ. Cô chỉ chuyên về wushu, còn Trí Nguyễn thành thạo nhiều môn võ. "Đến nay anh vẫn giữ được niềm đam mê đó và thành lập võ đường - điều tôi ngưỡng mộ", cô nói.

Trước khi phim bấm máy, Thúy Hiền trải qua nhiều ngày tập dượt cùng êkíp. Cô vẫn chịu ảnh hưởng từ chấn thương trong các đợt thi đấu, bị đau nhức lưng, cổ, gáy khi thời tiết thay đổi. Cựu vận động viên nỗ lực tập luyện để vượt trở ngại về sức khỏe, hoàn thành các cảnh hành động cường độ cao trong phim.

Cựu vận động viên Thúy Hiền ở tuổi 46. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thúy Hiền sinh ở Hà Nội, là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng tại Giải vô địch wushu thế giới ở Malaysia khi mới 14 tuổi, năm 1993. Cô từng giành bảy huy chương vàng thế giới, hai huy chương vàng châu Á, tám huy chương vàng Sea Games.

Năm 2016, cô tham gia phim điện ảnh Nữ đại gia, do đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đóng chính. Năm 2022, cô từng thử sức ca hát với MV Đường đến ngày vinh quang (nhạc sĩ Trần Lập) - dự án cổ vũ Sea Games 31. Năm 2024, Thúy Hiền tham gia show thực tế âm nhạc Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, gây chú ý với các tiết mục Để tôi ôm em bằng giai điệu này, Một vòng Việt Nam.

Thúy Hiền cùng dàn thí sinh "Chị đẹp" thể hiện tiết mục "Để tôi ôm em bằng giai điệu này" Thúy Hiền cùng dàn thí sinh "Chị đẹp" thể hiện tiết mục "Để tôi ôm em bằng giai điệu này". Video: Ban tổ chức cung cấp

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ ý tưởng suốt 10 năm, sau lần nghe một người lái đò tại Ninh Bình kể chuyện. Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại.

Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh: chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ vua. Hành trình của họ không chỉ là cuộc đối đầu với kẻ thù mà còn là cuộc chiến nội tâm về lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh.

Ngoài Thúy Hiền, đoàn phim công bố sớm một số diễn viên, như nghệ sĩ Tự Long - một trong các tráng sĩ, Đỗ Thị Hải Yến - vai hoàng hậu. Hai diễn viên chính chưa được nhà sản xuất giới thiệu. Tác phẩm dự kiến khởi quay trong 60 ngày, phát hành cuối tháng 8/2026. Nhạc sĩ Quốc Trung đảm nhận phần âm nhạc, Nguyễn K'Linh - tay máy trong phim Địa đạo - làm D.O.P (đạo diễn hình ảnh).

Mai Nhật