Thủy điện tăng công suất phát hơn 20%

Công suất phát các nhà máy thủy điện phía Bắc tăng 23-24% so với tuần trước để cung ứng điện, tránh xả tràn khi dự báo lưu lượng nước về lớn do ảnh hưởng của bão Talim.

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) hôm nay cho biết, các hồ thủy điện đa mục tiêu đã nâng cao mực nước và đang được huy động tối đa. Dự báo những ngày tới sẽ có mưa to tại các tỉnh miền núi phía Bắc do ảnh hưởng của bão Talim, lưu lượng nước các hồ thủy điện phía Bắc tăng cao.

Sáng 17/7, theo số liệu của Cục An toàn kỹ thuật môi trường (Bộ Công Thương), lưu lượng nước các hồ thủy điện về nhiều, như Lai Châu 907 m3/s; Sơn La 2.150 m3/s; Hòa Bình 2.156 m3/s; Tuyên Quang 380 m3/s... Hiện mực nước tại các hồ thủy điện phía Bắc cao hơn mực nước chết (ngưỡng phát tổ máy an toàn) 10-20 m, riêng hồ Thác Bà là hơn 2,6 m.

Vì thế, các nhà máy thủy điện như Lai Châu, Tuyên Quang, Hòa Bình và các nhà máy thủy điện nhỏ sẽ được tăng huy động để tránh xả tràn, đảm bảo duy trì mực nước trước lũ theo quy trình vận hành liên hồ, tránh xả thừa. Tính toán của Cục Điều tiết điện lực cho thấy, công suất phát thủy điện những ngày qua tăng 23-24% so với đầu tháng 7.

Cũng theo cơ quan này, nhu cầu sử dụng điện tuần trước tăng cao do nắng nóng, trung bình đạt gần 921 triệu kWh một ngày. Công suất cực đại (Pmax) trong tuần đạt 45.474 MW, cao nhất từ trước tới nay và tăng hơn 1.720 MW so với tuần trước đó.

Lũy kế đến 13/7, tổng sản lượng điện toàn hệ thống hơn 147 tỷ kWh, tăng 1,35% so với cùng kỳ 2022 và đạt gần 52% kế hoạch năm (284,5 tỷ kWh).

Thủy điện vẫn là nguồn phát tối ưu khi đạt trên 1,68 tỷ kWh chiếm 27,5% tổng sản lượng nguồn phát.

Việc cấp than đã có nhiều cải thiện, phần lớn các nhà máy nhiệt điện than đều có lượng tồn kho đáp ứng, số lượng các nhà máy có lượng tồn kho thấp đã giảm so với tuần trước. Các hệ thống khí Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ vận hành bình thường.

Hệ thống lưới điện 500/220/110kV vận hành an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố gây ngừng cung cấp điện.

Tuy nhiên, hiện một số nhiệt điện than vẫn gặp sự cố kéo dài, như tổ máy số 6 Phả Lại 2, tổ máy 2 Cẩm Phả, tổ máy 1 Vũng Áng... với tổng công suất không thể phát hơn 1.400 MW. Bộ Công Thương lập 2 đoàn công tác để kiểm tra, làm rõ sự cố và tiến độ tình hình khắc phục sự cố.

Từ đầu tháng 7, huy động từ các nhà máy thủy điện phía Bắc tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 thời điểm cuối tháng 5 - thời điểm miền Bắc thiếu điện, các hồ cạn nước do hạn hán. Thông tin phát đi hôm 7/7, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết trong giai đoạn lũ chính vụ, thủy điện sẽ được tăng khai thác, còn các nhà máy điện than và turbin khí sẽ phát ở mức phù hợp diễn biến thủy văn và vận hành thị trường điện.

