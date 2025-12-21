Thụy Điển khám xét tàu hàng Nga

Hải quan Thụy Điển điều lực lượng kiểm tra hàng hóa trên tàu Adler của Nga, sau khi nó thả neo trong vùng biển nước này do hỏng động cơ.

Martin Hoglund, phát ngôn viên hải quan Thụy Điển, cho biết lực lượng của cơ quan này đã lên tàu hàng Adler rạng sáng nay dưới sự hỗ trợ của cảnh sát biển và cảnh sát, nhằm tiến hành khám xét hàng hóa. "Hoạt động kiểm tra vẫn đang diễn ra", ông cho hay.

Tàu Adler thả neo ở ngoài khơi Hoganas, tây nam Thụy Điển, từ hôm 19/12 do gặp trục trặc động cơ trong lúc đi qua vùng biển này. Phát ngôn viên Hoglund cho biết Adler rời thành phố cảng St Petersburg của Nga ngày 15/12, song không có thông tin về đích đến của nó. Ông không tiết lộ giới chức Thụy Điển đã tìm thấy gì trên tàu.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Tàu hàng Adler ở ngoài khơi Hoganas, Thụy Điển trong ảnh đăng ngày 20/12. Ảnh: Sydsvenskan

Adler có chiều dài 126 m, là tàu chở container được trang bị cầu dẫn để các phương tiện tự hành có thể lên xuống trực tiếp (Ro-ro).

Phát ngôn viên Hoglund cho biết công ty M Leasing LLC, chủ sở hữu Adler, nằm trong danh sách cấm vận của Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, tàu và công ty chủ quản cũng bị Mỹ áp đặt trừng phạt vì nghi tham gia hoạt động vận chuyển vũ khí.

Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết tàu Adler hồi mùa hè từng gặp trục trặc và được lai dắt từ vùng biển nước này sang Algeria, do không được phép cập cảng Bồ Đào Nha.

Năm 2021, trước khi chiếc Adler bị áp lệnh trừng phạt, đặc nhiệm Hy Lạp đã đổ bộ lên tàu để kiểm tra khi nó đang di chuyển ở ngoài khơi Libya, song không phát hiện điều gì khả nghi. Sự việc đã gây ra căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Hy Lạp.

