Thụy Điển ghi nhận số người chết cao nhất 150 năm

Hơn 51.400 người Thụy Điển đã chết trong 6 tháng đầu năm, trong đó gần 6.000 người tử vong vì Covid-19, cao nhất trong vòng 150 năm qua.

Văn phòng Thống kê Quốc gia Thụy Điển hôm 19/8 cho hay tổng cộng 51.405 người Thụy Điển đã chết trong 6 tháng đầu năm, cao nhất kể từ năm 1869, khi nước này ghi nhận 55.431 người chết, một phần do nạn đói. Dân số Thụy Điển khi đó khoảng 4,1 triệu người, trong khi dân số hiện này là 10,3 triệu.

Tính đến cuối tháng 6, Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 4.500 người Thụy Điển, quốc gia theo đuổi cách chống Covid-19 khác nhiều nước. Con số này hiện đã tăng lên 5.800, tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với các nước Bắc Âu khác, gồm cả Anh và Tây Ban Nha.

Khách hàng tại một quán cà phê tại Stockholm, Thụy Điển, ngày 22/4. Ảnh: Reuters.

Đại dịch Covid-19 khiến số người chết ở Thụy cao hơn khoảng 10% so với mức trung bình 5 năm qua, theo Văn phòng Thống kê Quốc gia. Riêng tháng 4, số người tử vong cao hơn gần 40% so với mức trung bình do sự gia tăng các ca tử vong liên quan đến Covid-19.

Thụy Điển đã áp dụng biện pháp chống dịch khác với hầu hết các nước châu Âu, dựa trên sự tự nguyện của người dân trong việc giãn cách xã hội, không áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Hầu hết các trường học vẫn mở cửa và nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động.

Tuy nhiên, số người chết do đại dịch ở quốc gia này cũng cao hơn so với các nước láng giềng Bắc Âu lựa chọn các biện pháp ngăn dịch cứng rắn. Na Uy, quốc gia có số dân bằng khoảng một nửa Thụy Điển, ghi nhận 260 ca tử vong do nCoV. Phần Lan, nước láng giềng khác của Thụy Điển ghi nhận 334 người chết vì dịch bệnh. Kinh tế nước này cũng vượt trội hơn so với Thụy Điển trong quý hai, dù áp các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt ngăn Covid-19.

213 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, sau khi dịch khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, khiến gần 22,6 triệu người nhiễm, hơn 791.000 người tử vong.

Mai Lâm (Theo Guardian)