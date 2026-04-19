Thúy Diễm: 'Chồng chưa bao giờ lớn tiếng với tôi'

Diễn viên Thúy Diễm nói may mắn khi bạn đời - Lương Thế Thành - luôn tôn trọng, ưu tiên ý kiến của cô trong suốt 10 năm sống chung.

Vợ chồng diễn viên đăng ảnh cưới kỷ niệm 10 năm kết hôn hôm 14/4. Thúy Diễm thấy hạnh phúc khi tình cảm của họ vẫn khăng khít, mong cùng Lương Thế Thành nắm tay suốt chặng đường về sau. "Tôi ngưỡng mộ khi nhìn hình ảnh những đôi vợ chồng già vui vầy bên con cháu. Tôi và anh Thành luôn ao ước được như vậy", diễn viên nói.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dịp này, Thúy Diễm bận rộn lịch trình trên phim trường nên không thể tổ chức tiệc cùng chồng. Dù vậy, Lương Thế Thành dậy sớm chở vợ đi quay, ngồi chờ đến tối khuya để đưa nhau đi ăn. Mỗi khi xong một dự án, cả hai đi du lịch, bù đắp khoảng thời gian xa nhau hoặc cùng chăm sóc con trai. Thúy Diễm thường vào bếp nấu những món ngon cho chồng con, ưu tiên gia đình trước khi lại bước vào phim mới. Theo diễn viên, đó là cách vợ chồng cô gìn giữ hôn nhân.

Làm diễn viên không tránh được việc đóng những cảnh thân mật cùng bạn diễn, không ít lần cặp sao đối diện tin đồn "lục đục hôn nhân". Gần nhất, Thúy Diễm tham gia sân khấu Hoàng Thái Thanh, có một cảnh tình cảm với bạn diễn. Một người quay lại khoảnh khắc đó đăng tải lên mạng xã hội, từ đó xuất hiện một số ý kiến tiêu cực. Dù vậy, diễn viên cho biết chồng cô chưa bao giờ ghen tuông hay gặng hỏi về cảnh yêu đương trên màn ảnh, sân khấu của vợ. Cả hai luôn bình tĩnh đối diện, không quan tâm lời ra tiếng vào bên ngoài.

Lương Thế Thành nói anh và vợ đều là diễn viên chuyên nghiệp, thấu hiểu tính chất công việc. Mỗi khi có kịch bản khó, cả hai chia sẻ, hỏi ý kiến nhau trước khi nhận lời. Vợ chồng anh đặt ra nguyên tắc ngầm ít xem phim có cảnh tình cảm của nửa kia để tránh cảm giác khó chịu. "Sự bao dung và thấu hiểu là điều quan trọng nhất để vượt qua mọi sóng gió", anh nói.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành thường quay video theo xu hướng Vợ chồng diễn viên thường quay video hài hước, theo xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Video: Nhân vật cung cấp

Thúy Diễm thấy may mắn khi lấy được người chồng giỏi việc nhà như Lương Thế Thành. Bạn đời cô có thể sửa các đồ gia dụng trong nhà, từ vòi nước bị hư đến đèn điện. Anh là "vú em giỏi nhất" của con trai - Bảo Bảo, tám tuổi, mỗi khi cô bị bệnh hoặc bận rộn với công việc. Vợ chồng diễn viên thống nhất khi một người phải đi xa làm việc, người còn lại sẽ là hậu phương. Nhờ vậy, họ có đủ sự thoải mái và an tâm để toàn tâm trên phim trường.



Thúy Diễm kỹ tính, luôn muốn nhà cửa gọn gàng và mọi thứ phải hoàn hảo. Trong khi, bạn đời cô lại không câu nệ chi tiết. Nhiều lúc cả hai bất đồng ý kiến, dẫn đến càu nhàu nhau. Dù vậy, ngay cả khi giận nhất, Thúy Diễm cho biết chưa bao giờ chồng cô lớn tiếng hay nặng lời.

Lương Thế Thành tôn trọng, ưu tiên ý kiến của bạn đời, bởi anh hiểu cô thiếu tốn tình cảm từ nhỏ khi sống trong gia đình có bố mẹ ly hôn. "Mỗi ngày, chúng tôi đều nhắc nhau phải trân trọng và giữ tổ ấm của mình", anh nói.

Cặp sao đang sống trong biệt thự 200 m2 ở TP HCM. Hiện họ mong mỏi có thêm thành viên mới để gia đình đủ đầy hơn. Với vợ chồng diễn viên, thu nhập từ công việc đóng phim đủ sống, không đặt nặng phải đạt cột mốc lớn lao về vật chất hay tiền bạc. "Tôi và anh Thành hài lòng với những gì đã có, hy vọng mãi bình yên như vậy", Thúy Diễm cho biết.

Cặp sao bên con trai dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thúy Diễm, 40 tuổi và Lương Thế Thành, 44 tuổi, yêu nhau sau thời gian đóng chung nhiều bộ phim như Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa. Họ kết hôn năm 2016 sau hai năm hẹn hò, đón con đầu lòng - bé Bảo Bảo - năm 2018.

