Thúy Diễm catwalk cùng con trai

Khánh My diện đầm hở vai, xuyên thấu trong bộ sưu tập "Infinite" của nhà thiết kế Trinh Châu.



"Vietnam Junior Fashion Week" trải qua 14 lần tổ chức, do Xuân Lan khởi xướng, là sân chơi cho các nhà thiết kế và mẫu nhí trong nước. Năm ngoái, sự kiện định diễn ra vào tháng 4 nhưng hoãn vì dịch. Chương trình năm nay mang chủ đề Maturing for tomorrow (Trưởng thành vì tương lai). 600 người mẫu nhí trình diễn trong hai ngày 9 và 10/4 tại TP HCM. Các nhà thiết kế tham gia sự kiện lan tỏa thông điệp bảo vệ trẻ em.