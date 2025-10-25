Hình dáng tuyến đê vây dự án thủy cung lấn biển Vũng Tàu

Khu vực ban chỉ huy công trường dự án ngổn ngang vật liệu.

Nhà chức trách cáo buộc, ông Anh đã chỉ đạo nhân viên dùng 15.000 tấn chất thải xây dựng để san lấp hơn 4.400 m2 tại khu vực dự án. Hoạt động này chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép, sử dụng vật liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật và không nằm trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Anh và các đồng phạm ảnh hưởng xấu môi trường, hệ sinh thái biển khu vực dự án.