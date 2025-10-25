Hình dáng tuyến đê vây dự án thủy cung lấn biển Vũng Tàu

Khu vực rộng lớn đã được san lấp phía giáp đất liền
Theo giấy phép xây dựng cấp năm 2019, doanh nghiệp được san lấp nền hơn 15.700 m2, bao quanh bằng hệ thống đê vây làm từ ống và bao cát. Tuy nhiên, khi thi công vào tháng 8 cùng năm, nhiều người phản đối do lo ngại ảnh hưởng cảnh quan Bãi Trước, chính quyền yêu cầu dừng để rà soát. 5 năm sau, dự án được tái khởi động.
Ngoài ra, công trình còn có hạng mục đê chắn sóng dài hơn 92,7 m, rộng 4 m, kết cấu gồm các lớp đá, bêtông chống xói, bêtông đá hộc...
Ngày 24/10, xe múc và ôtô tải nằm im bên trong khu vực san lấp của dự án sau khi ông Đậu Thế Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu, bị bắt với cáo buộc Gây ô nhiễm môi trường.
Khu vực ban chỉ huy công trường dự án ngổn ngang vật liệu.
Nhà chức trách cáo buộc, ông Anh đã chỉ đạo nhân viên dùng 15.000 tấn chất thải xây dựng để san lấp hơn 4.400 m2 tại khu vực dự án. Hoạt động này chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép, sử dụng vật liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật và không nằm trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Anh và các đồng phạm ảnh hưởng xấu môi trường, hệ sinh thái biển khu vực dự án.
Cách đó hơn 30 m, một đống rác lớn được tập kết cạnh hố bên trong công trường.
Chốt bảo vệ ở cổng chính vào khu vực dự án vẫn có người túc trực.
Phối cảnh dự án thủy cung được dựng quanh công trường.
Theo kế hoạch được Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu công bố vào năm ngoái, dự án thủy cung Hòn Ngưu sẽ đưa vào sử dụng vào năm 2028, với kỳ vọng là sản phẩm du lịch mới ấn tượng và điểm nhấn về cảnh quan đẹp ven biển.
Trường Hà