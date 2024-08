Mỗi dịp đặc biệt, Thủy cung Lotte World Hà Nội lại thay đổi diện mạo, hòa mình vào không khí lễ hội của Việt Nam và thế giới. Nhân kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi với chủ đề "Into the Wonder Sea", thủy cung biến hóa thành thế giới đại dương thần tiên, tạo ra không gian ấn tượng, mang đến cho khách tham quan những góc check-in độc đáo và đầy nghệ thuật.