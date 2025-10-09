Thủy cung Canada dọa giết 30 cá voi trắng

Thủy cung Marineland gửi "tối hậu thư" đến chính phủ, yêu cầu hỗ trợ tài chính để chăm sóc 30 con cá voi beluga, nếu không họ sẽ buộc phải giết chúng.

Marineland, một công viên hải dương và giải trí nổi tiếng ở Niagara Falls, tỉnh Ontario, đã gửi thư tới các quan chức thủy sản Canada với "tối hậu thư" gây chấn động. Theo đó, nếu chính phủ không phản hồi yêu cầu trợ giúp tài chính trước ngày 7/10, công viên sẽ tiến hành giết toàn bộ 30 con cá voi trắng (beluga) đang được nuôi dưỡng tại đây.

Trong thư, đại diện Marineland nhấn mạnh đây là "hậu quả trực tiếp từ quyết định của bộ trưởng", và công viên sẽ không chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Thủy sản Joanna Thompson cho rằng Marineland phải tự chịu trách nhiệm vì sự thiếu chuẩn bị của mình. Bà Thompson cho biết, trước đó công viên đã có kế hoạch chuyển số cá voi này đến một thủy cung ở Trung Quốc, nhưng bà đã từ chối cấp phép vì lo ngại chúng sẽ tiếp tục bị nuôi nhốt để phục vụ mục đích giải trí.

"Việc Marineland không có phương án dự phòng dù đã nuôi nhốt những con cá voi này trong nhiều năm không có nghĩa là chính phủ Canada phải đứng ra chi trả các chi phí của họ", bà Thompson nói.

Marineland đã đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2024 sau 60 năm hoạt động, do lượng khách sụt giảm nghiêm trọng và vướng vào nhiều cáo buộc ngược đãi động vật.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái của công viên bắt nguồn từ năm 2019, khi Canada thông qua đạo luật cấm việc nhân giống, nuôi nhốt cá voi và cá heo vì mục đích giải trí. Kể từ đó, đã có 20 con cá voi chết tại Marineland, theo thống kê của Canadian Press. Gần đây nhất, vào tháng 8/2024, công viên bị phạt vì nuôi nhốt ba con gấu đen trong chuồng chật hẹp và không cung cấp đủ nước.

Một con cá voi beluga ở thủy cung Marineland. Ảnh: AP

Các công viên hải dương hứng chịu chỉ trích trong những năm gần đây sau một loạt thảm kịch liên quan đến động vật và các huấn luyện viên, điển hình như trường hợp của Dawn Brancheau tại SeaWorld ở Orlando, Florida, Mỹ.

Dawn Brancheau, huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, thiệt mạng vào năm 2010 sau khi bị một con cá voi sát thủ tấn công trong buổi biểu diễn. Thảm kịch này làm dấy lên làn sóng chỉ trích đối với các công viên hải dương vì nuôi nhốt động vật lớn như cá voi sát thủ. Sự kiện thúc đẩy các cuộc tranh luận về đạo đức xung quanh việc sử dụng động vật để giải trí và góp phần thông qua đạo luật "Free Willy" tại Canada vào năm 2019.

Cá voi beluga, hay cá voi trắng, là loài động vật biển có vú sống ở vùng biển lạnh như Bắc Băng Dương. Chúng nổi tiếng với màu da trắng đặc trưng, khả năng phát âm đa dạng và tính cách thân thiện, thường bị nuôi nhốt để biểu diễn tại các công viên hải dương. Tuy nhiên, việc nuôi nhốt beluga đã gây tranh cãi do không gian hạn chế và điều kiện sống không tự nhiên, dẫn đến tuổi thọ cá voi ngắn hơn.

Hoài Anh (Theo Daily Star)