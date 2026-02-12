Thụt dầu 300 cái, thiếu niên tổn thương gan nặng

TP HCMSau khi thực hiện 300 cái thụt dầu, nam thiếu niên 15 tuổi cấp cứu trong tình trạng đau liệt hai chân, nước tiểu đỏ sẫm do hội chứng hủy cơ vân và tổn thương gan cấp tính.

Ngày 12/2, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lừ đừ, nhịp tim nhanh 120 lần/phút, hai chân co duỗi kém và rất đau khi ấn vào cơ đùi, cẳng chân. Đặc biệt, nước tiểu của bệnh nhân có màu nâu đỏ sẫm.

Khai thác bệnh sử, sau khi làm động tác thụt dầu (đứng lên ngồi xuống tác động vào vùng đùi, mông, hông) khoảng 300 cái, bệnh nhân than đau hai chân nhưng chủ quan không đi khám. Ngày hôm sau, em tiếp tục chơi đá bóng khiến cơn đau dữ dội đến mức không thể đi lại được. Gia đình đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển lên tuyến trên.

Các kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng tổn thương rất nghiêm trọng. Bệnh nhân có biểu hiện toan chuyển hóa, men gan tăng vọt lên trên 2.000 đv/L. Đáng chú ý, chỉ số men cơ CPK tăng lên mức 215.240 đv/L, trong khi chỉ số bình thường chỉ dao động từ 30-200, tức tăng gấp hơn 1.000 lần. Nồng độ Myoglobin trong máu và nước tiểu cũng cao gấp hàng nghìn lần giới hạn cho phép. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị hội chứng hủy cơ vân do vận động gắng sức.

Theo bác sĩ Tiến, Myoglobin là protein giúp dự trữ và cung cấp oxy cho cơ bắp. Khi cơ bị tổn thương nặng, Myoglobin giải phóng ồ ạt vào máu, gây tắc nghẽn ống thận, dẫn đến suy thận cấp và khiến nước tiểu có màu như nước coca hoặc xá xị.

Bệnh nhân được truyền dịch gấp rưỡi nhu cầu bình thường, dùng thuốc kiềm hóa nước tiểu, điều chỉnh điện giải và hỗ trợ giải độc gan. Sau 7 ngày điều trị tích cực, men gan và men cơ giảm dần, bệnh nhân tỉnh táo, đi lại được và được xuất viện.

Bác sĩ lưu ý, hội chứng ly giải cơ vân ở trẻ em tuy ít gặp hơn người lớn nhưng rất dễ bỏ sót. Nguyên nhân có thể do nhiễm trùng, chấn thương hoặc vận động quá mức như thể thao cường độ cao, hình phạt thể chất... Phụ huynh cần chú ý "tam chứng kinh điển" để đưa trẻ đi cấp cứu kịp thời gồm đau cơ, yếu cơ (không đi lại được, tay chân rã rời), nước tiểu sẫm màu (màu đỏ nâu, màu coca hoặc xá xị)

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo trẻ em nên tập thể dục, vận động phù hợp với sức khỏe. Tránh các bài tập cường độ quá mạnh hoặc kéo dài liên tục (quá 30-45 phút) khi cơ thể chưa thích nghi, nhằm tránh nguy cơ hủy cơ dẫn đến suy thận và các biến chứng nguy hiểm khác.

Lê Phương