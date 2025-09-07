Thường xuyên bị hiểu nhầm là mẹ bạn trai

AnhMillie, 21 tuổi, thường xuyên bị hiểu lầm là mẹ của người yêu vì cô cao hơn anh 12 cm và khuôn mặt già dặn.

Millie cao 1,67 m, trong khi bạn trai cô, Chelsea, 23 tuổi, cao 1,55 m. Hai người sống tại East Midlands, đã yêu nhau 9 năm. Khi đăng ảnh hoặc video tình cảm của mình lên mạng xã hội, Millie thường xuyên nhận những bình luận gọi cô là "mẹ" hoặc "chị gái" của bạn trai.

Nguyên nhân bởi cô có gương mặt "già dặn hơn tuổi 21" trong khi bạn trai lại "có gương mặt trẻ thơ".

Millie, 21 tuổi và bạn trai Chelsea, 23 tuổi. Ảnh: Jam Press/@mimiandchow

Các video của họ thu hút hàng triệu lượt xem. Millie cho biết cô sốc khi có người cáo buộc cô "có hứng thú với trẻ em", dù thực tế bạn trai lớn hơn cô hai tuổi.

Những lời chế giễu khiến cặp đôi không dám thể hiện tình cảm nơi công cộng. "Nếu mọi người thấy tôi nắm tay anh ấy, họ sẽ tưởng là 'con trai' và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ", Millie nói.

Gương mặt già hơn tuổi và chênh lệch chiều cao 12 cm khiến Millie luôn bị hiểu nhầm là mẹ của bạn trai Chelsea. Ảnh: Jam Press/@mimiandchow

Gần đây, video họ khoe chênh lệch chiều cao trên TikTok thu hút 1,7 triệu lượt xem và tiếp tục nhận về hàng loạt bình luận hiểu nhầm.

Bất chấp những bình luận tiêu cực, cặp đôi quyết định đối mặt với dư luận. Họ tiếp tục cập nhật hình ảnh yêu đương của mình lên trang cá nhân 16.000 người theo dõi.

Minh Phương (Theo The Sun)