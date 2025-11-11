Thượng viện Mỹ thông qua dự luật giúp mở cửa chính phủ

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ, phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều tuần qua.

Thượng viện Mỹ đêm 10/11 (sáng nay giờ Hà Nội) bỏ phiếu thông qua dự luật cung cấp ngân sách cho chính phủ với tỷ lệ 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống, đồng nghĩa có sự ủng hộ của 52 trong 53 nghị sĩ đảng Cộng hòa và 8 thành viên phe Dân chủ. Thượng nghị sĩ Rand Paul là thành viên duy nhất của đảng Cộng hòa không ủng hộ dự luật.

Dự luật sẽ khôi phục ngân sách cho cơ quan liên bang, đồng thời ngăn chặn các đợt sa thải lực lượng lao động liên bang do chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiến hành cho đến ngày 30/1/2026.

Dự luật cũng cấp kinh phí cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), hay còn gọi là tem phiếu thực phẩm, đến hết ngày 30/9/2026, tránh mọi sự gián đoạn có thể xảy ra nếu chính phủ Mỹ lại đóng cửa trong thời gian đó.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện John Thune tại Đồi Capitol ngày 10/11. Ảnh: AFP

Sau khi được phê duyệt ở Thượng viện Mỹ, văn kiện sẽ được chuyển đến Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông muốn thông qua dự luật sớm nhất vào ngày 12/11 và chuyển cho Tổng thống Trump ký thành luật.

Ông Trump từng mô tả thỏa thuận giúp mở cửa lại chính phủ là "rất tốt".

Dự luật không có điều khoản gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (Obamacare) sắp hết hạn, vốn mang lại lợi ích cho 24 triệu người Mỹ và là yêu cầu quan trọng của phe Dân chủ. Nhiều thành viên phe Dân chủ bày tỏ tức giận vì cho rằng không có gì đảm bảo Thượng viện hoặc Hạ viện sẽ đồng ý gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế.

"Chúng tôi ước mình có thể làm được nhiều hơn nữa. Chính phủ đóng cửa dường như là cơ hội để chúng tôi đưa ra chính sách tốt hơn, nhưng hiệu quả không như mong đợi", thượng nghị sĩ Dick Durbin thuộc đảng Dân chủ cho hay.

Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày đóng cửa thứ 41, lâu nhất trong lịch sử nước này. Tình trạng bế tắc kéo dài khiến hàng triệu người bị gián đoạn trợ cấp thực phẩm, hàng trăm nghìn công chức không được trả lương và giao thông hàng không bị gián đoạn.

Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos hồi cuối tháng 10, khoảng 50% người Mỹ nói rằng đảng Cộng hòa khiến chính phủ đóng cửa, trong khi 43% quy trách nhiệm cho đảng Dân chủ.

Huyền Lê (Theo Reuters)