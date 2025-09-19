Thượng viện Mỹ dùng 'biện pháp hạt nhân' duyệt đề cử nhân sự của ông Trump

Thượng viện Mỹ lần đầu bỏ phiếu theo khối, được đảng Cộng hòa gọi là "biện pháp hạt nhân", để duyệt đồng thời 48 đề cử nhân sự của ông Trump.

Với kết quả 51 phiếu thuận và 47 phiếu chống, Thượng viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát hôm 18/9 phê chuẩn đồng luật 48 đề cử nhân sự chính phủ của Tổng thống Donald Trump, trong đó có vị trí thứ trưởng ở Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Năng lượng cùng một số cơ quan liên bang, cũng như ứng viên đại sứ ở Hy Lạp, Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Đợt phê chuẩn đánh dấu lần đầu cơ quan này áp dụng quy tắc cho phép bỏ phiếu theo khối, còn được mô tả là "biện pháp hạt nhân". Đây là phương án do đảng Cộng hòa thúc đẩy tại Thượng viện Mỹ, nhằm khắc chế chiến thuật tranh luận và trì hoãn từ đảng Dân chủ.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ John Thune phát biểu ngày 18/9. Ảnh: Reuters

Với quy định mới, Thượng viện Mỹ có thể phê chuẩn hàng loạt đề cử cấp thấp và ngoài tư pháp nếu đạt được đa số quá bán trong một cuộc bỏ phiếu, thay vì phải tổ chức từng cuộc bỏ phiếu riêng lẻ và mất nhiều tháng tranh luận. Quy tắc này không áp dụng cho các đề cử thẩm phán hoặc vị trí nội các cấp cao.

"Đảng Cộng hòa đã sửa lại quy trình bị vỡ vụn. Sẽ còn nhiều đợt phê chuẩn nữa. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng bộ máy của Tổng thống Trump được bổ sung với tốc độ ngang bằng những người tiền nhiệm", lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ John Thune tuyên bố, nhấn mạnh tất cả ứng viên trong đợt bỏ phiếu đều nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng tại cấp ủy ban.

Đảng Dân chủ đã phản đối gay gắt động thái từ đảng Cộng hòa. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cảnh báo đảng Cộng hòa "sẽ hối tiếc về hành động này".

Thanh Danh (Theo AP, CNN)