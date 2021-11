Thượng uý công an cứu sống bé gái bị đuối nước

Thanh HóaThấy tiếng tri hô có trẻ đuối nước, thượng uý Hải cùng các cán bộ xã Nga Bạch nỗ lực ứng cứu, dù chỉ còn một tia hy vọng.

Khoảng 10h45 ngày 1/11, sau khi tan học, một bé gái 7 tuổi, trú tại thôn Bạch Hải, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá cùng bạn đến hồ nước trong khuôn viên công sở xã Nga Bạch chơi, trong lúc đợi chị gái học cấp hai chuẩn bị tan trường, đưa về nhà.

Sau khi đến nơi, cháu bé phát hiện chân dính bùn đất nên định xuống hồ nước rửa nhưng không may bị trượt ngã. Thấy vậy, người bạn cùng lớp chạy vào văn phòng của UBND xã kêu cứu.

Ông Dương Thế Khanh, Chủ tịch xã Nga Bạch kể: "Thấy tiếng hô hoán ở phòng hội trường, tôi và các cán bộ xã chạy xuống". Thời điểm này, các cán bộ của xã đang họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tỉnh. Phòng họp cách hồ nước khoảng 20 m.

Anh Đào Thanh Bình, bí thư Đoàn thanh niên xã chạy tới đầu tiên, nhảy xuống hồ, vớt nạn nhân lên bờ. Thấy cháu bé toàn thân tím tái, ngừng thở, tim đã ngừng đập, thượng uý Hà Minh Hải, phó trưởng công an xã Nga Bạch liên tục hà hơi, thổi ngạt, ép lồng lực. Sau nhiều lần cấp cứu nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của sự sống, anh Hải xốc ngược cháu bé lên vai, chạy quanh sân công sở nhiều vòng nhằm đẩy nước ra ngoài. Sau đó anh Hải cùng mọi người đưa cháu sang trạm y tế xã Nga Bạch để cấp cứu.

Thượng uý Hà Minh Hải vác cháu bé đuối nước trên vai chạy trong sân công sở xã sáng 1/11. Ảnh cắt từ clip

Tại trạm, thượng úy Hải cùng các cán bộ y tế tiếp tục hà hơi thổi ngạt và cấp cứu, cố gắng giành lại sự sống cho cháu bé.

"Sau gần 15 phút sơ cấp cứu, cơ thể bé gái bắt đầu hồng hào, tim cũng đập trở lại", Chủ tịch xã Nga Bạch nhớ lại. Lo phổi của cháu bị ảnh hưởng khi đuối nước, trạm y tế xã đề nghị chuyển cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, đồng thời thông báo cho gia đình.

Nhận tin con gặp nạn, người mẹ chạy vội đến bệnh viện. Đến sáng 2/11, khi sức khoẻ ổn định, các chỉ số cơ thể bình thường, cháu bé được xuất viện trở về nhà. Chính quyền xã và cơ quan chức năng cũng đã đến gia đình thăm hỏi.

Ông Khanh cho biết, thượng úy Hà Minh Hải trước đây là cán bộ đội cảnh sát hình sự, Công an huyện Nga Sơn. Thực hiện Đề án "Bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã", tháng 6/2020, anh Hải được điều động về đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã Nga Bạch.

"Tại địa bàn xã, thượng uý Hải là cán bộ trẻ, rất nhiệt tình, năng nổ trong công việc và luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao", ông Khanh nói.

Thượng uý công an cứu sống bé gái bị đuối nước Clip Thượng úy công an vác cháu bé đuối nước chạy quanh sân. Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

Quỳnh Nguyễn