Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Công an

Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Công an với thượng tướng Trần Quốc Tỏ, cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Cùng với ông Tỏ, tại quyết định ký ngày 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm lại thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Công an; trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (biệt phái), giữ chức Thứ trưởng Công an.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, tuổi nghỉ hưu của nam sĩ quan công an cấp tướng là 62 tuổi. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc nam sĩ quan công an cấp tướng là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 tuổi.

Ông Tỏ là Phó giáo sư ngành khoa học an ninh, là tiến sĩ về tội phạm học và điều tra tội phạm.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ. Ảnh: Giang Huy

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, 63 tuổi, quê Ninh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông có thời gian dài công tác trong ngành công an, từng giữ cương vị Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Tháng 3/2014, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên và sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ông giữ chức Thứ trưởng Công an từ tháng 5/2020 đến nay.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng 59 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông là thứ trưởng từ tháng 4/2020 và được thăng cấp bậc hàm thượng tướng từ tháng 12/2024.

Trung tướng Lê Tấn Tới 56 tuổi, quê tỉnh Cà Mau; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông từng là Cục trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; làm thứ trưởng từ tháng 4/2020. Ông được biệt phái và làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội từ tháng 7/2021.

Hiện, Bộ trưởng Công an là đại tướng Lương Tam Quang. 7 thứ trưởng gồm: thượng tướng Trần Quốc Tỏ, thượng tướng Lê Quốc Hùng, trung tướng Lê Văn Tuyến, trung tướng Nguyễn Văn Long, trung tướng Phạm Thế Tùng, trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm và thiếu tướng Đặng Hồng Đức.

Phạm Dự