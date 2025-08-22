Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc làm Thứ trưởng Quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng.

Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Quang Ngọc 57 tuổi, quê Nam Định (nay là Ninh Bình); trình độ cử nhân Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Binh chủng hợp thành. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc. Ảnh: MOD

Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay là đại tướng Phan Văn Giang. Các Thứ trưởng gồm: đại tướng Nguyễn Tân Cương (Tổng Tham mưu trưởng), thượng tướng Võ Minh Lương, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thượng tướng Lê Huy Vịnh, thượng tướng Vũ Hải Sản, thượng tướng Phạm Hoài Nam, thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, trung tướng Nguyễn Hồng Thái, trung tướng Nguyễn Trường Thắng và trung tướng Nguyễn Văn Hiền.

Vũ Tuân