Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Quyết định được đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao cho thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, sáng 3/6.

Trước đó, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng đã được phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc (trái) nhận quyết định phân công của Bộ Chính trị từ đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Việt Trung

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc 60 tuổi, quê huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Ngọc có nhiều năm công tác ở Công an thành phố Hà Nội, trải qua các chức vụ như trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an thành phố.

Các Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng ông Lê Minh Hưng (thứ 3 từ phải qua - Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chánh văn phòng Trung ương Đảng) và ông Nguyễn Duy Ngọc (tân Chánh văn phòng Trung ương Đảng). Ảnh: Hoàng Phong

Tháng 11/2016, ông Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Sau khi Bộ Công an bỏ cấp Tổng cục, ông Ngọc làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03). Tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Cuối năm 2023, ông Ngọc được thăng cấp bậc hàm lên thượng tướng.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Hoàng Phong

Văn phòng Trung ương Đảng hiện nay có bốn Phó chánh văn phòng là bà Lâm Thị Phương Thanh (thường trực) và các ông Đặng Khánh Toàn, Bùi Văn Thạch, Lê Khánh Toàn.

Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng. Cơ quan này còn có chức năng tham mưu về nguyên tắc và chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan đảng Trung ương và bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng, đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

Phạm Dự