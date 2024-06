Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Quyết định được đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao cho thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, sáng 3/6.

Ông Ngọc sẽ thôi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an, để nhận nhiệm vụ mới.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc (trái) nhận quyết định phân công của Bộ Chính trị từ đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Việt Trung

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đánh giá thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ có năng lực, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn từ cơ sở đến cán bộ lãnh đạo Bộ Công an. Trong suốt quá trình công tác, tướng Ngọc "luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc cùng tập thể lãnh đạo của Văn phòng Trung ương xử lý tốt công việc hàng ngày của Đảng; kịp thời tham mưu, xử lý tốt vấn đề phát sinh và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng ông Lê Minh Hưng (thứ 3 từ phải qua - Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chánh văn phòng Trung ương Đảng) và ông Nguyễn Duy Ngọc (tân Chánh văn phòng Trung ương Đảng). Ảnh: Hoàng Phong

Trước đó, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng đã được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc 60 tuổi, quê huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Ngọc có nhiều năm công tác ở Công an TP Hà Nội, trải qua các chức vụ như trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an thành phố.

Tháng 11/2016, ông Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Sau khi Bộ Công an bỏ cấp Tổng cục, ông Ngọc làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03). Tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Cuối năm 2023, ông Ngọc được thăng cấp bậc hàm lên thượng tướng.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Hoàng Phong

Văn phòng Trung ương Đảng hiện nay có bốn Phó chánh văn phòng là bà Lâm Thị Phương Thanh (thường trực) và các ông Đặng Khánh Toàn, Bùi Văn Thạch, Lê Khánh Toàn.

Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng. Cơ quan này còn có chức năng tham mưu về nguyên tắc và chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan đảng Trung ương và bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng, đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

Phạm Dự