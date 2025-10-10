Thường trực Chính phủ yêu cầu nâng cấp hệ thống đê chống lũ

Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, nhất là tại Thái Nguyên và Bắc Ninh - nơi chịu ảnh hưởng nặng của bão Bualoi và mưa lũ.

Theo thông báo kết luận ngày 9/10, Thường trực Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch đê điều, giao thông, thủy lợi, điện, nước; chỉ đạo địa phương chủ động khắc phục sự cố hạ tầng và rà soát phương tiện, trang thiết bị, kho bãi phục vụ ứng phó thiên tai.

Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành tăng cường khảo sát, đánh giá, xây dựng dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là hệ thống đê, hồ đập, công trình phòng chống lũ. Các địa phương cần có phương án ổn định đời sống dân cư sinh sống ngoài đê; với khu dân cư không thể di dời, phải có giải pháp bảo đảm an toàn lâu dài.

"Kịp thời rà soát lại quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều; tăng cường quản lý khai thác, sử dụng lòng, bờ, bãi sông để ngăn lấn chiếm hành lang thoát lũ", kết luận nêu.

Thường trực Chính phủ nhấn mạnh việc đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập và hạ tầng thiết yếu là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh mưa lũ ngày càng cực đoan, liên tiếp phá mốc lịch sử. Bên cạnh biểu dương những tập thể, cá nhân dũng cảm cứu người, Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm những người "không hoàn thành nhiệm vụ, phản ứng chậm, vô cảm trước mất mát của nhân dân".

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 141 và Trung đoàn 2 để thu hoạch rau màu, chạy lũ và đắp đê tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Anh Hùng

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao tiếp tục kêu gọi, vận động ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, bảo đảm tiền và hàng cứu trợ được phân bổ nhanh, đến tận tay người dân. Các bộ, ngành và địa phương phải thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích; huy động lực lượng tìm kiếm, tổ chức hậu sự chu đáo, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc men, hóa chất khử trùng cho các vùng bị chia cắt.

Những hộ dân có nhà bị sập, hư hỏng nặng cần được giúp xây dựng, sửa chữa ngay. "Không để người dân cảnh màn trời chiếu đất, thiếu ăn, thiếu mặc, đói rét", Thường trực Chính phủ yêu cầu.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính thực hiện chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai; yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương chi trả bồi thường.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay thiên tai đã làm 238 người chết, mất tích; 367 người bị thương; hơn 258.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái; 555.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng ngập úng, tổng thiệt hại hơn 33.500 tỷ đồng. Riêng mưa lũ do bão Bualoi khiến 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương, gần 17.000 ngôi nhà bị ngập - chủ yếu tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội.

Vũ Tuân