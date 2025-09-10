Thưởng thức hải sản, ngắm hoàng hôn tại nhà hàng Lava

Nhà hàng Lava nằm trong khuôn viên InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, vây quanh bởi mảng xanh thiên nhiên và tầm nhìn hướng ra bãi Trường, lý tưởng cho buổi chiều ngắm hoàng hôn.
Nhà hàng Lava nằm trong khuôn viên InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, vây quanh bởi mảng xanh thiên nhiên và tầm nhìn hướng ra bãi Trường, lý tưởng cho buổi chiều ngắm hoàng hôn.
Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã chọn tre làm chất liệu chủ đạo để thiết kế công trình này. Những mái vòm tre gợi nhớ hình ảnh mái chòi lá trên bờ biển, kết hợp bản sắc Việt với phong cách hiện đại.
Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã chọn tre làm chất liệu chủ đạo để thiết kế công trình này. Những mái vòm tre gợi nhớ hình ảnh mái chòi lá trên bờ biển, kết hợp bản sắc Việt với phong cách hiện đại.
Vào bên trong, quầy bar san hô hóa thạch nổi bật với sắc xanh tạo điểm nhấn cho không gian của Lava. Thực khách có thể chọn phòng tiệc riêng tư hoặc sân hiên ngoài trời để ngắm biển và hoàng hôn.
Vào bên trong, quầy bar san hô hóa thạch nổi bật với sắc xanh tạo điểm nhấn cho không gian của Lava. Thực khách có thể chọn phòng tiệc riêng tư hoặc sân hiên ngoài trời để ngắm biển và hoàng hôn.
Khu trưng bày hải sản lấy cảm hứng từ làng chài Phú Quốc với đa dạng lựa chọn tươi ngon như cá, cua, ghẹ, hàu... Thực khách có thể tự chọn hải sản tươi để hấp, nướng than hoặc dùng với sốt. Nhà hàng còn có nhiều lựa chọn thịt ngoại nhập cao cấp nướng trên than hồng cùng với các nguyên liệu địa phương. Trong ảnh là sườn bò Tomahawk nướng, một trong những món trứ danh của Lava.
Khu trưng bày hải sản lấy cảm hứng từ làng chài Phú Quốc với đa dạng lựa chọn tươi ngon như cá, cua, ghẹ, hàu... Thực khách có thể tự chọn hải sản tươi để hấp, nướng than hoặc dùng với sốt. Nhà hàng còn có nhiều lựa chọn thịt ngoại nhập cao cấp nướng trên than hồng cùng với các nguyên liệu địa phương. Trong ảnh là sườn bò Tomahawk nướng, một trong những món trứ danh của Lava.
Đầu bếp tại đây thường sử dụng nguyên liệu địa phương như tiêu Phú Quốc, mật ong và rau thơm hữu cơ, kết hợp những nguyên liệu cao cấp trong từng món ăn. Một trải nghiệm thú vị tại Lava là ẩm thực cá nhân hóa Chef's Table. Thực đơn không có sẵn mà sẽ được đầu bếp thiết kế ngẫu nhiên dựa trên cảm hứng và sở thích của thực khách. Mỗi món sẽ được phục vụ tại bàn và có đầu bếp giới thiệu về nguyên liệu, cách chế biến.
Đầu bếp tại đây thường sử dụng nguyên liệu địa phương như tiêu Phú Quốc, mật ong và rau thơm hữu cơ, kết hợp những nguyên liệu cao cấp trong từng món ăn. Một trải nghiệm thú vị tại Lava là ẩm thực cá nhân hóa Chef's Table. Thực đơn không có sẵn mà sẽ được đầu bếp thiết kế ngẫu nhiên dựa trên cảm hứng và sở thích của thực khách. Mỗi món sẽ được phục vụ tại bàn và có đầu bếp giới thiệu về nguyên liệu, cách chế biến.
Ngoài hương vị, nguồn gốc nguyên liệu, nhà hàng cũng chú trọng khâu bày trí món ăn, giúp gia tăng trải nghiệm của thực khách. Trong ảnh là món Scallop Ceviche với nguyên liệu chính là cồi sò điệp tươi.
Ngoài hương vị, nguồn gốc nguyên liệu, nhà hàng cũng chú trọng khâu bày trí món ăn, giúp gia tăng trải nghiệm của thực khách. Trong ảnh là món Scallop Ceviche với nguyên liệu chính là cồi sò điệp tươi.
Lava còn sở hữu bộ sưu tập cocktail lấy cảm hứng từ Ngũ Hành, mỗi loại thức uống mang một câu chuyện riêng. Trong ảnh là Molten Amber đại diện cho yếu tố Hỏa với màu đỏ nổi bật, là một trong những món cocktail được ưa chuông tại đây.
Lava còn sở hữu bộ sưu tập cocktail lấy cảm hứng từ Ngũ Hành, mỗi loại thức uống mang một câu chuyện riêng. Trong ảnh là Molten Amber đại diện cho yếu tố Hỏa với màu đỏ nổi bật, là một trong những món cocktail được ưa chuông tại đây.
Đan Minh
Ảnh: Lava
Địa chỉ: Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc, An Giang
Điện thoại: 0919069129
Email: dining.conciergeICPQ@ihg.com
Website: https://phuquoc.intercontinental.com/vi/lava