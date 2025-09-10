Thưởng thức hải sản, ngắm hoàng hôn tại nhà hàng Lava

Đầu bếp tại đây thường sử dụng nguyên liệu địa phương như tiêu Phú Quốc, mật ong và rau thơm hữu cơ, kết hợp những nguyên liệu cao cấp trong từng món ăn. Một trải nghiệm thú vị tại Lava là ẩm thực cá nhân hóa Chef's Table. Thực đơn không có sẵn mà sẽ được đầu bếp thiết kế ngẫu nhiên dựa trên cảm hứng và sở thích của thực khách. Mỗi món sẽ được phục vụ tại bàn và có đầu bếp giới thiệu về nguyên liệu, cách chế biến.