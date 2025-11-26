Thưởng thức hải sản địa phương tại nhà hàng Hương Biển Phú Quốc

Nhà hàng Hương Biển Phú Quốc nổi tiếng với món ăn từ nguyên liệu địa phương, hải sản tươi sống chọn tại chỗ với không gian thưởng thức rộng rãi.

Khu vực hải sản tươi sống nằm ngay cửa ra vào giúp du khách dễ dàng xem xét, lựa chọn món trước khi chế biến. Khu phục vụ dùng bữa ngoài trời có tầm nhìn biển thoáng đãng. Gia đình hoặc nhóm bạn đông có thể chọn phòng riêng để có không gian riêng tư, thoải mái.

Không gian nhà hàng thoáng đãng, thiết kế sang trọng. Ảnh: Hương Biển Phú Quốc

Quầy bar ở tầng trệt có phục vụ thức uống đa dạng như trà, cà phê, cocktail nhiệt đới và đồ uống có cồn. Tầng hai và ba của nhà hàng có các phòng chức năng lớn nhỏ phù hợp cho hội nghị, gala họp mặt, tiệc cưới, lễ kỷ niệm với sức chứa lên đến 400 khách. Mỗi phòng đều trang bị sẵn hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại với không gian rộng rãi, trần cao, thuận lợi sắp đặt, bố trí theo chủ đề.

Gỏi cá trích cuốn bánh tráng, tôm hùm nướng phô mai, ghẹ hấp... là những món tiêu biểu của nhà hàng. Ảnh: Hương Biển Phú Quốc

Ngoài hải sản, nhà hàng còn có các món ăn truyền thống Việt Nam và địa phương. Thực đơn được xây dựng từ các món ăn dân dã kết hợp sự sáng tạo riêng của đầu bếp với nguồn nguyên liệu địa phương được đánh bắt theo mùa. Một số món nổi bật được nhà hàng giới thiệu như chả giò hải sản Hương Biển, nhau trâu xào dưa cải, cá nhồng cơm vắt, cá bạc má kho lạt phục vụ kèm bắp chuối bào và bún tươi...

Món lẩu ghẹ được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa thích. Ảnh: Hương Biển Phú Quốc

Trong đó, món giò heo ba tri làm từ thịt giò heo đã rút xương, tẩm ướp công thức độc quyền rồi hấp chín và chiên giòn. Món ăn đi kèm bánh tét chiên nhà làm giúp cân đối vị ngậy. Các món ăn còn được trình bày theo phong cách đặc trưng Việt Nam với đĩa giả cổ truyền thống.

Không gian phòng tiệc với sức chứa lớn, trang bị sẵn hệ thống âm thanh, ánh sáng, hợp tổ chức các sự kiện, lễ kỷ niệm, tiệc cưới... Ảnh: Hương Biển Phú Quốc

"Hương Biển Phú Quốc hướng đến mang lại trải nghiệm ăn uống thân thiện và dễ tiếp cận. Với hơn hai thập kỷ hoạt động tại đảo ngọc, nhà hàng là điểm đến ưa thích cho những ai muốn khám phá tinh hoa ẩm thực dân dã Việt Nam", đại diện nhà hàng cho biết.

Đan Minh