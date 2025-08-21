Thưởng thức food tour Cần Thơ với 200.000 đồng

Với 200.000 đồng, du khách có thể thử 6 món đặc trưng Cần Thơ gồm hủ tiếu, nem nướng, bánh cống, bánh xèo, chè và trái cây miệt vườn ngay trung tâm thành phố.

Cần Thơ, thủ phủ miền Tây, hấp dẫn du khách bởi ẩm thực dân dã vừa phong phú vừa hợp túi tiền. Tại khu vực bến Ninh Kiều, chợ Xuân Khánh hay chợ An Nghiệp, hàng quán luôn tấp nập với hủ tiếu nóng hổi, nem nướng than hồng, bánh cống giòn rụm, bánh xèo vàng óng hay những ly chè ngọt mát, dĩa trái cây miệt vườn đầy đặn. Chỉ với 200.000 đồng, một hành trình food tour trong ngày hoàn toàn đủ để thưởng thức cả sáu món đặc trưng này. Từ món nước, món nướng, món chiên cho đến tráng miệng, du khách vừa no nê vừa cảm nhận trọn vẹn hương vị hào sảng của đất Tây Đô.

Hủ tiếu khô Cần Thơ có nét đặc biệt so với hủ tiếu ở các địa phương khác. Ảnh: Thanh Pham

Hủ tiếu

Hủ tiếu là món ăn quen thuộc, xuất hiện ở hầu hết các con đường tại Cần Thơ. Khác với hủ tiếu Mỹ Tho hay Nam Vang, hủ tiếu Cần Thơ có sợi nhỏ, mềm, nước lèo trong, ngọt từ xương hầm, ăn kèm thịt, tôm, lòng heo. Một tô có giá 30.000 - 35.000 đồng.

Hủ tiếu hấp dẫn bởi hương vị hài hòa, dễ ăn, vừa đủ no nhưng không nặng bụng. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy ở các quán nhỏ trên đường Mạc Thiên Tích, Nguyễn Thị Minh Khai hoặc khu vực chợ Xuân Khánh - nơi tập trung nhiều hàng ăn sáng. Ngoài hủ tiếu nước truyền thống, nhiều quán ở Cần Thơ còn phục vụ hủ tiếu khô, hủ tiếu xào, hủ tiếu chiên giòn, tạo thêm sự đa dạng cho thực khách.

Nem nướng

Nem nướng là đặc sản nổi tiếng Cần Thơ, gồm thịt nướng trên bếp than, ăn kèm bánh tráng, bún tươi, rau sống và đồ chua. Một phần có giá 40.000 - 50.000 đồng, vừa đủ cho một bữa nhẹ.

Điểm hấp dẫn của món ăn nằm ở vị thịt nướng đậm, hòa quyện cùng rau sống và nước chấm pha chế riêng. Nem nướng được nhiều du khách lựa chọn bởi dễ ăn và mang đậm hương vị miền Tây. Các quán trên đường Nguyễn Văn Cừ hay khu vực Cái Răng là nơi tập trung nhiều hàng nem nướng nổi tiếng, thường đông khách địa phương lui tới.

Bánh cống thường là món ăn vặt buổi chiều tại Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Nhi

Bánh cống

Bánh cống được làm từ bột gạo, nhân thịt băm, đậu xanh, tôm nguyên con, chiên giòn trong khuôn cống. Giá trung bình khoảng 10.000 - 30.000 đồng/ phần. Điểm nhấn của bánh cống là lớp vỏ ngoài giòn, phần nhân bùi béo, ngọt thịt. Khi ăn kèm nước mắm pha và rau sống, món ăn trở nên vừa miệng.

Các quán lâu năm ở phường Ninh Kiều (đường Lý Tự Trọng, khu ăn vặt Nguyễn Trãi hay những gánh hàng trong chợ Xuân Khánh,...) đều phục vụ món bánh này.

Bánh xèo

Bánh xèo miền Tây có lớp vỏ mỏng giòn, nhân tôm thịt đầy đủ, ăn cùng nhiều loại rau vườn. Một chiếc bánh thường có giá 30.000 - 40.000 đồng, thích hợp để dùng chung trong nhóm bạn hoặc gia đình.

Khi cuốn bánh xèo với rau rồi chấm nước mắm pha, hương vị trở nên tròn đầy, vừa béo vừa tươi mát. Đây là một trong những món ăn được nhiều khách phương xa tìm đến khi ghé Cần Thơ. Các quán nổi tiếng tập trung tại phường Cái Răng, gần cầu Cần Thơ hoặc trong hẻm đường Nguyễn Văn Cừ, nơi luôn tấp nập thực khách vào buổi tối cuối tuần.

Bánh xèo miền Tây ăn kèm với các loại rau đa dạng. Ảnh: Thanh Pham

Chè và trái cây miệt vườn

Ẩm thực ngọt ngào của Cần Thơ không thể thiếu các món chè. Từ chè thập cẩm, chè bưởi, chè khoai môn đến chè đậu xanh, mỗi ly chỉ 10.000 - 20.000 đồng, thường kèm nước cốt dừa béo ngậy.

Ngoài ra, trái cây miệt vườn cũng phong phú theo mùa: chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, xoài, ổi, cóc. Tại chợ đêm Tây Đô hay khu vực bến Ninh Kiều, nhiều quầy hàng bán trái cây đĩa hỗn hợp 20.000 – 25.000 đồng, kèm muối ớt chấm.

Phần lớn các quán ăn đều tập trung tại phường Ninh Kiều, cách nhau 1-2 km nên khá thuận tiện để ghé nhiều nơi trong cùng một hành trình. Du khách có thể dễ dàng di chuyển bằng xe máy hoặc thậm chí đi bộ nếu sắp xếp lộ trình hợp lý.

Tính tổng cộng, chi phí cho hành trình trải nghiệm các món đặc trưng này dao động khoảng 190.000 - 200.000 đồng. Với số tiền vừa phải, du khách có thể nếm đủ hương vị đặc trưng từ món nước, món chiên đến món ngọt, qua đó cảm nhận sự phong phú, hào sảng và chân chất của ẩm thực Cần Thơ.

Hải Long