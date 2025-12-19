Thưởng thức ẩm thực mùa lễ hội tại Garden Plaza Saigon

Trước thềm chuyển giao năm cũ sang năm mới, nhà hàng Garden Brasserie tại Khách sạn Garden Plaza Saigon (trước đây là ParkRoyal Saigon) giới thiệu chương trình tiệc buffet mùa lễ hội. Sự kiện sẽ diễn ra vào đêm 24/12 và 31/12 với thực đơn tự chọn bao gồm tôm hùm, hải sản và các món nướng.
Không gian nhà hàng trang trí với ánh đèn vàng cùng bàn tiệc bài trí với ánh nến và hoa, cho cảm giác sang trọng. Thực khách có thể cân nhắc chọn Garden Brasserie làm điểm hẹn hò hoặc tổ chức các buổi gặp gỡ cuối năm với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Sự kiện tối 31/12 còn có các hoạt động giải trí đi kèm bữa ăn để chào đón năm mới.
Tâm điểm chương trình là quầy hải sản cao cấp với tôm hùm và các món BBQ chế biến trực tiếp theo yêu cầu. Thực khách có thể trải nghiệm ẩm thực quốc tế với đa dạng lựa chọn hợp khẩu vị, từ Âu sang Á, thịt đến hải sản.
Bên cạnh đó, bộ sưu tập cocktail đa dạng pha chế theo cảm hứng mùa lễ hội cũng là điểm nhấn cho buổi tiệc, giúp thực khách ghi lại khoảnh khắc nâng ly chào đón năm mới. Không khí tiệc còn được khuấy động bởi các tiết mục biểu diễn trực tiếp và sự xuất hiện của ông già Noel trao quà bất ngờ cho trẻ em.
Nhà hàng Garden Brasserie nằm trong khách sạn Garden Plaza Saigon, gần trung tâm TP HCM. Nơi đây hứa hẹn là điểm đến cho những ai tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực quốc tế trong dịp Giáng sinh và đêm giao thừa.
Đan Minh
Địa chỉ: 309B-311 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM
Điện thoại: (+84) 2838421111
Email: marketing@gardenplazahotel.vn
Website: https://www.gardenplazahotel.vn