Thưởng thức ẩm thực mùa lễ hội tại Garden Plaza Saigon

Nhà hàng Garden Brasserie tại Garden Plaza Saigon tổ chức tiệc buffet đặc biệt vào 24/12 và 31/12 với menu hải sản cao cấp và các món nướng đa dạng.

Trước thềm chuyển giao năm cũ sang năm mới, nhà hàng Garden Brasserie tại Khách sạn Garden Plaza Saigon (trước đây là ParkRoyal Saigon) giới thiệu chương trình tiệc buffet mùa lễ hội. Sự kiện sẽ diễn ra vào đêm 24/12 và 31/12 với thực đơn tự chọn bao gồm tôm hùm, hải sản và các món nướng.

Không gian sang trọng, thoáng đãng với bàn ghế gỗ và cửa kính đón ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Garden Plaza Saigon

Không gian nhà hàng trang trí với ánh đèn vàng cùng bàn tiệc bài trí với ánh nến và hoa, cho cảm giác sang trọng. Thực khách có thể cân nhắc chọn Garden Brasserie làm điểm hẹn hò hoặc tổ chức các buổi gặp gỡ cuối năm với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Sự kiện tối 31/12 còn có các hoạt động giải trí đi kèm bữa ăn để chào đón năm mới.

Quầy hải sản tươi sống với đa dạng lựa chọn với tôm hùm, nghêu, cá, cua... Ảnh: Garden Plaza Saigon

Tâm điểm chương trình là quầy hải sản cao cấp với tôm hùm và các món BBQ chế biến trực tiếp theo yêu cầu. Thực khách có thể trải nghiệm ẩm thực quốc tế với đa dạng lựa chọn hợp khẩu vị, từ Âu sang Á, thịt đến hải sản.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập cocktail đa dạng pha chế theo cảm hứng mùa lễ hội cũng là điểm nhấn cho buổi tiệc, giúp thực khách ghi lại khoảnh khắc nâng ly chào đón năm mới. Không khí tiệc còn được khuấy động bởi các tiết mục biểu diễn trực tiếp và sự xuất hiện của ông già Noel trao quà bất ngờ cho trẻ em.

Bộ sưu tập cocktail pha chế riêng cho mùa lễ hội. Ảnh: Garden Plaza Saigon

Nhà hàng Garden Brasserie nằm trong khách sạn Garden Plaza Saigon, gần trung tâm TP HCM. Nơi đây hứa hẹn là điểm đến cho những ai tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực quốc tế trong dịp Giáng sinh và đêm giao thừa.

Đan Minh