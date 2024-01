Thưởng Tết của nhiều y bác sĩ tăng

Covid-19 được khống chế, số lượng bệnh nhân đông hơn, nhiều bệnh viện có chênh lệch thu chi, thưởng Tết cho nhân viên y tế cao, có nơi gấp đôi năm ngoái.

Ngày 13/1, TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, cho biết dịp Tết năm nay, nơi này thưởng đều tất cả mỗi nhân viên 12 triệu đồng, kể cả giám đốc. Tết năm ngoái, bệnh viện gặp nhiều khó khăn tài chính, mỗi nhân viên được hỗ trợ thu nhập tăng thêm 8 triệu đồng, trích từ quỹ phúc lợi của bệnh viện. Số tiền thưởng Tết năm trước đó là 7,5 triệu đồng. Sau đại dịch Covid, nơi này từng gặp nhiều khó khăn tài chính, hết quỹ lương, không đủ tiền chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ nhân viên.

Y bác sĩ của Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM cũng được thưởng cả Tết dương lịch và Tết nguyên đán năm nay là 41 triệu đồng. Năm ngoái, mức thưởng tổng cộng của nơi này là 29,3 triệu đồng.

"Rất phấn khởi khi được thông báo thưởng Tết tăng đến nhân viên, hy vọng mọi người có thêm niềm vui sau một năm làm việc vất vả, thêm động lực cố gắng phục vụ ngày càng tốt hơn cho bệnh nhân", TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc bệnh viện nói, thêm rằng lượt khám chữa bệnh năm qua của bệnh viện tăng 6% so với trước dịch.

Tương tự, TS.BS Phạm Quốc Dũng, Giám đốc Bệnh viện Quận 11, cho biết thưởng Tết 700.000 đồng mỗi người/tháng, ai làm việc đủ 12 tháng trong năm được 8,4 triệu đồng, nhiều hơn 1,2 triệu đồng so với năm ngoái. Ngoài ra, Tết dương lịch mỗi người được một triệu đồng. Tết năm kia, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thưởng Tết dương lịch nơi này 300.000 đồng, Tết âm lịch 2,4 triệu đồng, cộng với hỗ trợ theo đề nghị của thành phố là 1,5 đồng mỗi người.

Còn Viện Tim TP HCM, mỗi nhân viên được thưởng Tết dương lịch 10 triệu đồng - mức duy trì nhiều năm qua. Dịp Tết nguyên đán, nơi này dự kiến thưởng một tháng lương 13 và 35 triệu đồng, tương đương năm ngoái.

Ba năm từ 2020-2022, gặp nhiều khó khăn do đại dịch, bệnh viện vẫn cố gắng duy trì thu nhập bình quân 23 triệu đồng/người/tháng cùng các thu nhập ngoài lương, thưởng lễ Tết như trước dịch. Năm 2023, công tác khám chữa bệnh phục hồi bình thường, thu hút nhiều người bệnh nhờ cải tiến kỹ thuật, mức thu nhập bình quân của nhân viên nơi này tăng lên khoảng 26 triệu đồng.

"Mức thưởng 45 triệu đồng được chia đều từ lãnh đạo cho đến điều dưỡng, hộ lý nhằm chia sẻ với tất cả nhân viên. Riêng lương tháng 13 ai làm có thâm niên, thu nhập hàng tháng cao thì sẽ nhiều hơn", TS.BS Bùi Minh Trạng, giám đốc bệnh viện nói.

Nhân viên y tế tại bệnh viện Nhi Đồng 2, quận 1, TP HCM, tháng 7/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại Hà Nội, các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Da liễu Trung ương, Lão Khoa, Đức Giang... duy trì lương thưởng đầy đủ như mọi năm, đảm bảo nhân viên có khoản thu nhập để lo Tết. Nhiều bệnh viện dự toán thưởng Tết sẽ cao hơn năm ngoái. Như Bệnh viện Bạch Mai, dịp Tết dương dịch, nhân viên y tế đều được thưởng 2 triệu đồng, gấp đôi năm ngoái. Còn Tết âm lịch, lương thưởng đang được cân đối, song nhân viên bệnh viện kỳ vọng sẽ có mức thưởng cao hơn mọi năm.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho hay mức thưởng sẽ được cân đối theo quỹ phúc lợi của bệnh viện trên cơ sở tổng kết cả năm sau đó chia ra. Ông khẳng định mức thưởng Tết của bệnh viện năm nay sẽ không giảm.

Đại diện Bộ Y tế cho biết các cơ sở y tế tự chủ động chi trả thưởng Tết cho nhân viên. Đây không phải là "khoản cứng" trong quy định của Luật Lao động, mà phụ thuộc vào tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Với cơ sở y tế, chi thưởng cũng theo khả năng thực tế của từng bệnh viện.

Những năm trước, do đại dịch Covid-19, việc làm, tiền lương, tiền thưởng của nhân viên y tế giảm sút. Tình trạng khó khăn kéo dài bởi các vấn đề thiếu thuốc, mất cân đối tài chính, cạn quỹ lương, vướng rào cản về chính sách... Năm nay, dịch Covid đã được kiểm soát, người dân chăm lo sức khỏe nên thăm khám, điều trị nhiều hơn, từ đó bệnh viện có chênh lệch thu chi. Đơn cử, tại TP HCM lượt khám chữa bệnh ngoại trú tăng 11% so với 2022 và tăng 6% so với 2020. Số lượt khám nội trú cũng tăng đáng kể. Các bệnh viện ngày càng triển khai nhiều hoạt động cải tiến chất lượng, hướng đến sự hài lòng người bệnh, điểm xếp hạng chất lượng bệnh viện tăng dần từng năm.

Theo thống kê của Cục Quan hệ lao động tiền lương (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) trên gần 47.400 doanh nghiệp tại 62 tỉnh thành (thiếu Quảng Trị), 61,4% doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán 2024. Mức thưởng bình quân 6,85 triệu đồng mỗi người, tương đương năm ngoái. Trong đó thưởng cao nhất gần 5,7 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp vốn đầu tư Nhật Bản đóng ở Long An, mức thấp nhất 20.000 đồng tại Cà Mau.

Lê Nga - Lê Phương