Thượng tá biên phòng bị cảnh cáo vì nhà chứa hàng lậu

An GiangThượng tá Hoàng Văn Nam, Phó phòng phòng chống ma túy và tội phạm, bị kỷ luật vì nhà chứa nhiều hàng nước ngoài không hóa đơn, chứng từ.

Quyết định cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Hoàng Văn Nam được Ban thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đưa ra sau cuộc họp ngày 19/3.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam xem xét cảnh cáo về mặt Quân đội đối với thượng tá Nam.

Theo Bộ đội Biên phòng An Giang, thượng tá Nam đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến để vợ, con cho người khác gửi hàng hóa không rõ nguồn gốc trong nhà mình; tạo ra dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân, gia đình, đơn vị và lực lượng bộ đội biên phòng.

Hàng nhập lậu được phát hiện trong nhà do vợ thượng tá Hoàng Văn Nam đứng tên. Ảnh: An Phú

Trước đó, ngày 27/2, Công an An Giang kiểm tra ba căn nhà ở TP Châu Đốc, phát hiện 1.140 sản phẩm là máy xay cà phê, máy hút bụi, máy lau nhà, bếp điện từ, bếp gas; hơn 1,3 tấn hàng hóa là nồi inox, chảo chống dính, dụng cụ rửa xe và đồ sành sứ có xuất xứ từ nước ngoài nhưng không hóa đơn, chứng từ. Đa số hàng hóa đã qua sử dụng, ước tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Qua xác minh, hai trong số ba căn nhà trên là của bà Trần Thị Vàng (43 tuổi, vợ thượng tá Nam). Căn còn lại của bà Trần Thị Dũng (51 tuổi, chị vợ ông Nam).

Thượng tá Nam trình bày, tháng 11/2020, ông được cử đi học nửa năm tại lớp Cao cấp chính trị, Học viện Lục quân ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Dịp Tết Nguyên đán (5-16/2), ông về quê thăm vợ con, thấy tại nhà có một ít đồ mẹ vợ (nhà đang sửa) chở sang gửi... Căn nhà còn lại gia đình ông đã cho thuê mấy năm qua.

Trong khi đó, bà Dũng nhận số hàng trong nhà vợ chồng ông Nam đang ở là của mình mua nhiều lần ở Campuchia mang sang gửi.

Lãnh đạo Công an An Giang cho biết đã chỉ đạo Công an TP Châu Đốc tiếp tục điều tra nguồn gốc, giá trị hàng hóa thu giữ tại nhà thượng tá Hoàng Văn Nam.

Trả lời VnExpress, thượng tá Nam nói việc kỷ luật ông là của tổ chức đưa ra, ông không có ý kiến.

Cửu Long