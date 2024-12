Thượng nghị sĩ Mỹ muốn dùng 'radar đặc biệt' truy lùng drone lạ

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đang nỗ lực thông qua dự luật cho phép cơ quan hành pháp địa phương triển khai "radar đặc biệt" Robin để phát hiện drone lạ.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer ngày 15/12 cho biết ông đang thúc giục Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas triển khai hệ thống radar Robin đến New York và New Jersey, những nơi liên tục phát hiện các drone lạ, không rõ xuất xứ vài tuần qua.

"Khi đã có công nghệ để drone bay được lên trời, thì chắc chắn phải có công nghệ theo dõi nó một cách chính xác để biết điều gì đang diễn ra, và đó chính là những thứ mà radar Robin làm được", ông nói.

Theo ông Schumer, radar Robin là "công nghệ phát hiện drone đặc biệt" vì nó có khả năng ghi nhận toàn cảnh 360 độ, ngoài cả tầm quan sát của mắt thường, nên có cơ hội phát hiện drone cao hơn.

Cùng ngày, Thống đốc New York Kathy nói "các đối tác liên bang đang triển khai một hệ thống phát hiện drone hiện đại tới New York", nhưng cho biết cần thêm hỗ trợ. Trong khi đó, Thống đốc New Jersey Phil Murphy yêu cầu Tổng thống Joe Biden bố trí thêm nguồn lực để điều tra nguồn gốc các drone này.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer phát biểu trong họp báo ngày 14/11 ở Washington, Mỹ. Ảnh: AFP

Bộ An ninh Nội địa Mỹ chưa xác nhận thông tin chuyển radar Robin đến hai bang New Jersey và New York.

Các báo cáo về hoạt động của loạt drone lạ bắt đầu xuất hiện ở Bờ Đông nước Mỹ từ cuối tháng 11. Các vật thể được mô tả "to bằng xe SUV", bay với tốc độ khoảng 90-110 km/h, làm ảnh hưởng hoạt động của các sân bay, khiến dân địa phương lo lắng.

Nhà Trắng, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh Nội địa ngày 12/12 cho biết không có bằng chứng cho thấy loạt drone lạ đe dọa an ninh quốc gia, nói hầu hết trường hợp là phi cơ hoạt động bất hợp pháp.

Dù vậy, nhiều nhà lập pháp Mỹ, gồm cả thành viên đảng Dân chủ, đã bày tỏ thất vọng vì chính phủ không minh bạch và quyết liệt hơn trong giải quyết những lo ngại cho công chúng.

Dân Mỹ hoang mang vì loạt máy bay không người lái bí ẩn Drone bí ẩn xuất hiện trên bầu trời New Jersey, Mỹ. Video: X/@KevHarlanEffect

Drone với kích thước nhỏ và vật liệu không phản xạ sóng radar đang là thách thức lớn về an ninh, quốc phòng với nhiều nước. Các đài radar có thể nhầm lẫn chúng với chim, dẫn đến các tình huống bỏ sót hoặc phát hiện sai.

Các tổ hợp radar Robin do công ty công nghệ Robin Radar Systems có trụ sở ở Hà Lan phát triển, trang bị radar 360 độ có khả năng ghi nhận và phân loại chính xác hàng nghìn vật thể theo từng giây, thậm chí phân loại được chim, dơi với drone, theo website công ty.

Công ty Robin Radar Systems cung cấp các radar phát hiện máy bay không người lái tại hơn 140 sân bay, hạ tầng quan trọng, cơ sở quân sự và các sự kiện an ninh trên thế giới.

Đức Trung (Theo AP, CNN, USA Today)